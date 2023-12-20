Üye Girişi
Haberler

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Aydın'da şube kurdu

Güncelleme:
Abone Ol

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası, Aydın'da şube kurarak çalışmalarına hız verdi. Sendika temsilcileri, hedeflerini 'Yeni yılda Aydın'ın en güçlü sendikası' olarak belirledi.

Türkiye'nin önde gelen işçi sendikalarından Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Aydın'da şube kurdu. Konfederasyon Yönetim Kurulu kararıyla Aydın'da çalışmalarına hız veren sendika temsilcileri hedefini "Yeni yılda Aydın'ın en güçlü sendikası" olarak açıkladı.

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası'nın Aydın Şube Başkanlığı'na Ahmet Turan atanırken başkan Yardımcılığına ise Yağmur Mola ve Gürcan Güzel atandı. Aydın Şube Yönetimi'ni makamında ağırlayan Genel Başkan Mahmut Arslan, yeni kurulan şube başkanlığının Aydın'daki emekçilere hayırlı olması temennisinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hizmet İş Sendikası Türkiye Sendika Aydın Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GÜNLER NE ZAMAN UZAYACAK? Günler ne zaman uzamaya başlar 2023-2024? 21 Aralıktan sonra günler uzuyor mu? 2023 yılı en uzun gece ne zaman? En uzun gece ne zaman? 21 Aralık gece gündüz süreleri! 21 Aralık önemi nedir? Gül Hatun (Laz Kızı) kimdir, kaç yıl ceza aldı? Laz Kızı kaç yaşında, evli mi? Erzurumspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Erzurumspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024: Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başladı mı, nereden başvurulur, ne zaman? Yarasalar kör mü? Yarasalar memeli hayvan mı? Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı ne zaman? Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? DOLAR NE KADAR? 20 Aralık Dolar ne kadar oldu, kaç TL? 1 Ocakta Üniversiteler tatil mi? 1 Ocakta Üniversiteler açık olacak mı, ders olacak mı? KERKÜK SEÇİM SONUÇLARI 2023: Irak, Kerkük, Musul seçim sonuçları ne oldu, kim kazandı? Irak il meclis seçimleri ne oldu? Kangurular hangi ülkede yaşar? Kangurular kaç metre zıplar? Yılanlar omurgalı mıdır? Yılanlar kaç yıl yaşar? Yılanlar ne yer? Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray seferleri ne zaman açılacak, başlayacak? Marmaray seferleri neden durduruldu? MARMARAY İNTİHARI SON DAKİKA 20 ARALIK 2023! Marmaray Üsküdar durağı, istasyonu neden durdu? Ayrılık Çeşmesi Marmaray çalışıyor mu? Ren geyikleri nesli tükendi mi? Ren geyikleri kaç yıl yaşar?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title