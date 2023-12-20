Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası, Aydın'da şube kurarak çalışmalarına hız verdi. Sendika temsilcileri, hedeflerini 'Yeni yılda Aydın'ın en güçlü sendikası' olarak belirledi.

Türkiye'nin önde gelen işçi sendikalarından Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Aydın'da şube kurdu. Konfederasyon Yönetim Kurulu kararıyla Aydın'da çalışmalarına hız veren sendika temsilcileri hedefini "Yeni yılda Aydın'ın en güçlü sendikası" olarak açıkladı.

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası'nın Aydın Şube Başkanlığı'na Ahmet Turan atanırken başkan Yardımcılığına ise Yağmur Mola ve Gürcan Güzel atandı. Aydın Şube Yönetimi'ni makamında ağırlayan Genel Başkan Mahmut Arslan, yeni kurulan şube başkanlığının Aydın'daki emekçilere hayırlı olması temennisinde bulundu. - AYDIN