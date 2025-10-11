Haberler

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan: Kayseri Mobilya Sektöründe Kaliteli Üretimi Destekliyoruz

HAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, Kayseri'de açılan fuarı ziyaret ederek yerli üreticilerin üst düzey ürünlerini inceledi ve fuarların sanayi gücünü tanıtma konusunda önemli olduğunu vurguladı.

Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Başkanı Fatih Erkan, kentin kaliteli üretim anlayışını desteklediklerini kaydetti.

HAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, Kayseri'de açılan fuardaki stantları ziyaret ederek, istişarelerde bulundu. Erkan, "Bugün birçok Kayserili üretici firmamızı yerinde ziyaret ettik; gerçekten üst düzey ürünlerin sergilendiğini görmek bizleri gururlandırdı. Mobilya sektöründe üretim yapan sanayicilerimiz, büyük emeklerle çok kıymetli bir iş yapıyorlar. Kayseri, mobilya sektöründe yıllardır lokomotif bir şehir. Üretimden istihdama, markalaşmadan ihracata kadar ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Bu tür fuarların artarak devam etmesi, şehrimizin sanayi gücünü daha geniş kitlelere tanıtacak ve yeni iş birliklerinin kapısını aralayacaktır" dedi.

Başkan Erkan ayrıca, HAGİAD olarak üyeleriyle birlikte üretimin, istihdamın ve girişimciliğin güçlenmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Kayseri'nin her sektöründe olduğu gibi mobilya alanında da yenilikçi, sürdürülebilir ve kaliteli üretim anlayışını destekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
