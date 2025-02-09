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Hacıbaba Pastaneleri 30 Milyon Dolar Yatırım Yaptı

Hacıbaba Pastaneleri 30 Milyon Dolar Yatırım Yaptı
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Diyarbakır merkezli Hacıbaba Pastaneleri, son 5 yılda Türkiye geneli 30 milyon dolarlık yatırım yaparak istihdama katkı sağladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, gelecekte Avrupa'ya açılma planları olduğunu ve otizm konusunda da eğitim hizmeti verdiklerini açıkladı.

Diyarbakır'da 1984 yılında kurulan Hacıbaba Pastaneleri, son 5 yılda Türkiye geneli 30 milyon dolar yatırım yaparak bir yandan da istihdama katkı sağladı.

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, 2009 yılından sonra yatırımlara hız verdiklerini, 28 şube ile Türkiye'de hizmet verdiklerini söyledi. Son 5 yılda 30 milyon dolar yatırım yaptıklarını ifade eden Elaldı, işlerinin yatırım ve işlerinde öncü olmak olduğunu kaydetti.

En iyisini en ucuza sattıkları sistemi halen devam ettirdiklerini dile getiren Elaldı, "Avrupa maceramız olacak. Türkiye'nin her yerine açılma planlarımız var. Bugün itibarıyla tekrar söylüyorum son 5 yıla sığdırdığımız 30 milyon dolara yakın bir yatırımı Türkiye'de gıda sektöründe bu yatırımı yapan ikinci bir firma yoktur diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın, 'az satıp çok kazanmak değil ticaretin mantığı' dediği gibi biz de ona kulak vererek en iyisini, en ucuza çok çalışıp, çok satıp az kar ile sürekli kazanç sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Otizm konusunda da hassas olan ve Diyarbakır'da otizm okulu açan Elaldı, "Benim de bir torunum var. Onun eğitimi bölgede olmadığı için bu bölgeye biz o eğitimi getirdik. Şu anda 80 civarı otizmli çocuk eğitimini veriyoruz. Bunun yanı sıra konuşamayan, duyamayan ya da kendini ifade edemeyen vatandaşlarımıza yöneldik. O yüzden şirketimizde şu anda toplamda 60'a yakın özel vatandaşlarımızı istihdam ediyoruz" diye konuştu.

Soğuk lotuslu baklava Ar-Ge'sinin de sonuçlandığını belirten Elaldı, "İnanıyorum ki o da en az bizim çıkardığımız ve Türkiye'ye hediye ettiğimiz soğuk baklava kadar revaçta olacaktır. Önümüzdeki günlerde onun tanıtımına da gireceğiz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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