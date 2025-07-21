Güzel Kardeşler, Babaları İçin Anma Etkinliği Düzenledi

Oltu'da yaptığı yatırımlar ve sağladığı istihdamla dikkat çeken Güzel kardeşler, vefatının üçüncü yıl dönümünde babaları Mithat Güzel'i unutmadı.

Güzel kardeşler, babalarının ismini taşıyan fabrikalarının bahçesinde anlamlı bir mevlit programı düzenleyerek hem dualarla andılar hem de sosyal bir vefa örneği sergilediler. Oltu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Mithat Güzel Mitatoğlu Sentetik Çuval ve Güzel Big Bag Fabrikası ile Erdaş Şirketlerinin yöneticileri Murat Güzel ve Erkan Güzel, rahmetli babaları Mithat Güzel'in anısını yaşatmak için yüzlerce kişinin katıldığı bir mevlit programı gerçekleştirdi.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Erzurum ve Oltu'da görev yapan imam hatiplerin okuduğu mevlit ve ilahilerle devam eden etkinlikte, dualar eşliğinde Mithat Güzel için rahmet dilendi. Mevlide fabrikalarda çalışan tüm personel, bölge halkı ve Oltulu vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Programda Prof. Dr. Mustafa Ağırman vefa temalı bir konuşma yaptı.

Babasının yaşamını Oltu'ya hizmete ve insanlara iş kapısı açmaya adadığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güzel, "Babamızın adını yaşatmak için çıktığımız bu yolda, onun izinden yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Mevlit programının ardından davetlilere yemek ikramında bulunuldu. Duygusal anların yaşandığı etkinlik, bölge halkı tarafından takdirle karşılandı. - ERZURUM