Gürbulak Sınır Kapısı'nda Olağanüstü Sakinlik

Gürbulak Sınır Kapısı'nda Olağanüstü Sakinlik
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İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından uluslararası gerilim artarken, Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda dikkat çeken bir sakinlik gözlemlendi. Sınır kapısında güvenlik önlemleri sürerken günlük işleyişin rutin olarak devam ettiği belirtildi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından uluslararası kamuoyunda tansiyon yükselirken, Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda dikkat çeken bir sakinlik gözlemlendi.

İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, bölgede gerilimi arttırırken, Türkiye-İran sınırındaki en önemli geçiş noktalarından biri olan Gürbulak Sınır Kapısı'nda olağandışı bir hareketlilik yaşanmadı.

Sınır hattında güvenlik önlemlerinin her zamanki düzeyde sürdüğü gözlemlenirken, araç ve yaya geçişlerinde belirgin bir yoğunluk oluşmadığı hatta son dönemlerim en sakin günlerini yaşadığı dikkat çekti. Sınır kapısında günlük işleyişin rutin şekilde devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir süredir devam eden tadilat çalışmalarının da sürdüğü gözlendi. Kapıdaki yenileme faaliyetlerinin sınır geçişlerine herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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