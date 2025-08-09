Gurbetçiler Yaz Tatilinde Gaziantep'te Esnafın Yüzünü Güldürüyor

Avrupa'nın farklı kentlerinde yaşayan ve yaz tatillerini geçirmek için memleketleri Gaziantep'e gelen gurbetçiler, yaptıkları alışverişlerle esnafın yüzünü güldürüyor.

Çoğunluğu Almanya, Hollanda ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, Ağustos ayının ilk günlerinden itibaren Gaziantep'e gelmeye başladı.

Avrupa ülkelerinden Gaziantep'in yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa'daki baba ocaklarına gelen gurbetçi vatandaşlar, hem tatil süresi boyunca ihtiyaçlarını hem de yurt dışına götürmek istedikleri ürünleri almak için tarihi çarşıların yolunu tutuyor.

Yaz aylarında Gaziantep'e ve çevre illere gelen gurbetçilerle birlikte çarşı ve pazarda da hareketlilik başladı. Esnafın dört gözle beklediği gurbetçilerin gelmesiyle yüzler gülmeye başlarken, Almacı Pazarı, Bakırcılar Çarşısı ve Kapalı Çarşı gibi tarihi çarşılarda, alışveriş merkezleri ile mağazalarda yoğunluk oluşturan gurbetçiler, gıdadan düğün alışverişine, kıyafetten ayakkabıya kadar aradıkları her türlü ürünü bulmanın sevincini yaşıyor.

Ekonomik ve ticari hayatı canlandırarak esnafın yüzünü güldüren gurbetçiler, kentte bulunan çarşı ve pazarlarda hareketliliği artırdı. Yaz tatillerini Türkiye'de geçirmek için Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden memleketlerine gelen gurbetçi vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürüyor.

Geçmiş yıllardan bu yana Gaziantep'in önemli alışveriş merkezlerinden olan tarihi Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı esnafının yüzü gurbetçilerin gelmesiyle gülmeye başladı. Memleketlerinde buldukları eşsiz yöresel lezzetleri almak isteyen gurbetçiler, daha çok tarihi çarşıların yolunu tuttu.

Gaziantep mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan kurutmalık sebzelerden salçaya, biberden bin bir çeşit baharata, Antep fıstığı ile baklava başta olmak üzere kente özgü olan kuruyemiş ve tatlı çeşitlerini alan gurbetçiler, esnafa umut oldu.

Artan gurbetçi hareketliliğinden memnun kaldıklarını belirten esnaf, yaz aylarının gelmesiyle birlikte esnafın dört gözle beklediği gurbetçilerin gelmeye başladığını ve yüzlerin güldüğünü dile getirdiler.

Gurbetçilerin gelmeye başlamasıyla esnafın yüzünün güldüğünü ifade eden Almacı Pazarı esnafı Fatih Özsefil, gurbetçilerin gelmesiyle esnafın çok mutlu olduğunu belirterek, "Yurt dışından şehrimize gelen kardeşlerimiz alış veriş için çarşımıza geliyor. Gurbetçilerin gelmesinden memnunuz. Gurbetçilerimiz de şehrimize gelmekten memnun kalıyor. Yavaş yavaş gurbetçi kardeşlerimiz geliyorlar. Senelik alış verişlerini yapıyorlar. Yeni mahsul olan kurutmalık, biber, patlıcan, pul biber, nar ekşisi, Antep fıstığı gibi ihtiyaçlarını alıyorlar. Ürünlerimiz taze ve yeni olduğu için gurbetçiler Gaziantep'e gelip alış veriş yapıyorlar. Ürün fiyatlarımızda uygundur. Yapılan alış verişten hem kendileri hem de biz esnaf olarak memnun oluyoruz" dedi.

Gurbetçi sezonunun başladığını belirten Sedat Akbayram ise, "Almanya başta olmak üzere Avrupa'da bulunan gurbetçilerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı. Gurbetçiler bir yıllık ihtiyaçlarını aldıkları için esnaf olarak bu durumdan memnunuz. Çünkü gurbetçilerimiz yüklü miktarda ürün alıyorlar. Sağ olsunlar bizi destekliyorlar. Gurbetçilerimiz Avrupa'da organik ürün bulamadıkları için Gaziantep'te kurutmalık, salça, baharat, Antep fıstığı, cevizli sucuk gibi doğal ürünler ile tohum alıyorlar. Nar ve sumak ekşisi alıyorlar" şeklinde konuştu.

Almanya'dan memleketi Gaziantep'e geldiğini ve Almacı Pazarı'na da alış veriş için geldiğini belirten Dilek Gökdere ise, "Bir senelik alış verişimi yapmak için geldim. Çerez, kurutmalık, salça, biber gibi ne gerekiyorsa almaya geldim. Aynı zamanda ziyaret için geldik. Memleketimiz çok güzel, cennet gibi bir ülkemiz var" diye konuştu. - GAZİANTEP