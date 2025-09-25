Haberler

Günbalı Köyü Muhtarı, Orman Yangınlarına Karşı Güvenlik Kamerası Taktırdı
Güncelleme:
Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Günbalı köyü muhtarı Özcan Gündem, orman yangınlarını önlemek amacıyla 12 köyün ormanlık alanlarına güneş enerjili güvenlik kameraları yerleştirdi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Günbalı köyü muhtarı, orman yangınlarının yaşanmaması için güvenlik kamerası taktırdı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Günbalı köyü Muhtarı Özcan Gündem, örnek bir davranış sergiledi. Ülkede yaşanan orman yangınlarına üzülen Gündem, kendi köyü başta olmak üzere 12 köyün ormanlık alanlarının giriş ve çıkış noktalarına, güneş enerjili güvenlik kamerası taktırdı.

Gündem, "Malum bu yıl ülkemizde birçok orman yangınları oldu. Biz de tedbir amaçlı güneş enerjili kamera sistemlerimizi aldık. Köylerimizin ormanlık alanlarında bulunan giriş ve çıkışlarına güneş enerjili kamera sistemlerimizi takacağız. Yaptırdığımız tabelalarımızı da ormanlarımıza asacağız. Orman yangınlarımızı daha aza indirmek için kendi imkanlarımla kamera sistemini takacağız" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
