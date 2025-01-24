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Gümüşhane'de Süleymaniye Kayak Merkezi İncelemeleri

Gümüşhane'de Süleymaniye Kayak Merkezi İncelemeleri
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Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde yapılması planlanan Süleymaniye Kayak Merkezi projesinde incelemelerde bulundu.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane'nin tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde yapılması planlanan Süleymaniye Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan Süleymaniye Kış Sporları Turizm Merkezi ile ilgili çalışmalar sürerken, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş beraberinde AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

Projenin hayata geçirileceği bölgeye gelen heyet, teknik personellerden bilgi alarak yapılan çalışmaları yerinde inceledi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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