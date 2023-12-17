Gümüşhane'de Kar Yağışı Altında Kov Kalesi'nde Doğa Yürüyüşü

Gümüşhane'de bulunan ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en görkemli kalelerinden birisi olan Kov Kalesi'ne kar yağışı altında 70 sporcunun katılımıyla doğa yürüyüşü düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe üniversite öğrencileri ve vatandaşlardan oluşan 70 kişi katıldı.

Gümüşhane'de bulunan ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en görkemli kalelerinden birisi olan Kov Kalesi'ne kar yağışı altında 70 sporcunun katılımıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe üniversite öğrencileri ve vatandaşlardan oluşan 70 kişi katıldı. Kar yağışı altında 6 saatte tamamlanan 8 kilometrelik yürüyüş sporculara eşsiz manzaralar sundu. Esenyurt köyünün aşağı mahallesinden yürüyüşe başlayan sporcular, 130 metre yüksekliğindeki bir ana kaya üzerine yapılan 662 yıllık Kov Kalesi'ne ulaştı. Grupta yer alan köylülerin rehberliğinde gerçekleştirilen programda 1361 yılında 3. Aleksios tarafından yapıldığı tahmin edilen ve yüzlerce yıldır ayakta duran denizden bin 760 metre yüksekliğindeki Kov Kalesi'nin eşsiz manzarasını bir süre izleyen sporcular, ikram edilen ekmek arası köfte ve ayranları yedikten sonra bol bol fotoğraf çektirdi. Katılımcılar, yürüyüşü başladıkları noktada tamamladı.

Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Selahattin Taş, tarih araştırmacılarına göre Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ayakta duran en görkemli kalesi olan Kov Kalesi'nin yılın her mevsiminde ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunduğunu söyledi. Vatandaşların ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte 8 kilometrelik parkuru tamamladıklarını kaydeden Taş, "Kov Kalesi'nde etkinlikler düzenledik. Gerçekten muhteşem bir eser. Türkiye'nin ayakta kalmış önemli kalelerinden birisi. Gelenlerin hepsi buraya hayran kaldı. Bu tür etkinliklerimiz hem spor hem de tarih turizmi, doğa turizmi açısından da önemli. Buraya gelemeyenler üzülmesinler, bu tür etkinliklerimiz devam edecektir" dedi.

Etkinliğe katılan sporculardan Zahide Taş, "Tarihi ve çok güzel bir kale. Karla bir araya gelince çok güzel manzara sundu. 4-5 kilometre tırmanış yaptıktan sonra buraya ulaştık. Güzel bir deneyim yaşadık. Gümüşhane'nin çok güzel tarihi yerleri varmış, bunu da görmüş olduk" dedi.

Latife Ayyıldız da, "Kar yağışı altında Kov Kalesi'ne geldik ve çok güzel bir geziydi. Yürüyüşümüz çok güzel geçti. Kar hiç durmadı, biraz soğuktu ama çok güzeldi. Üniversite öğrencisi olarak sık sık yapılan bu etkinlikler bizi çok mutlu ediyor, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan Hakan Uzak, "Araçlarla ulaştıktan sonra yürüyüşe başladık. Manzarası çok güzel bir yer. Çok yüksekte inanılmaz bir deneyim oldu benim için" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE