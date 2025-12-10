Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Güllük Limanı'na Güçlendirme ve Dip Tarama Projesi

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla'nın Milas ilçesinde yapılması planlanan "Güllük Limani Rıhtım Güçlendirme ve Dip Tarama Çalışması" projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesi Güllük Mahallesi'nde bulunan limanda, Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından "Rıhtım Güçlendirme ve Dip Tarama Çalışması" yapılması planlanıyor. Proje kapsamında ÇED süreci de dün başladı.

Başvuru dosyasına göre, limanın deniz tarafında 8 bin 314 metrekarelik alanda rıhtım güçlendirmesi yapılacak. Ayrıca toplam 152 bin 878 metrekarelik iki bölgede dip tarama gerçekleştirilecek. Dip taramayla deniz tabanının bazı bölümlerde 17 metre, bazı bölümlerde ise 14 metre derinliğe inileceği, çalışmalar sonucu yaklaşık 375 bin metreküp malzemenin çıkarılarak bakanlıkça belirlenen lisanslı deniz döküm sahasına taşınacağı belirtildi.

ÇED dosyasında, proje kapsamında limana gelen gemi sayısında artış öngörülmediği ancak yapılacak çalışmalarla daha büyük tonajlı gemilerin limana yanaşmasının mümkün olacağı ifade edildi. Güllük Limanı'nın mevcut elleçleme kapasitesinin yıllık 7 milyon ton olduğu kaydedildi.

Mevcut rıhtımda zamanla açılma ve kaymalar tespit edildiği, bu nedenle güçlendirme amaçlı 240 adet donatılı, 164 adet donatısız fore kazık çakılacağı belirtildi.

Proje kapsamında çıkarılacak 375 bin metreküplük dip malzemesinin bakanlıkça belirlenen lisanslı deniz döküm sahasına taşınacağı ifade edildi.

ÇED dosyasında proje alanının "Önemli Doğa Alanı (ÖDA)" sınırları içinde yer aldığı bilgisi paylaşıldı. ÖDA'lar, kuş türleri, deniz canlıları ve kıyı ekosistemleri açısından hassas bölgeler olarak tanımlanıyor.

Projenin yatırım bedeli ise 425 milyon lira olarak açıklandı.