Haberler

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Güllük Limanı'na Güçlendirme ve Dip Tarama Projesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından planlanan 'Güllük Limanı Rıhtım Güçlendirme ve Dip Tarama Çalışması' projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Proje kapsamında 375 bin metreküp malzeme çıkartılacak ve limanda rıhtım güçlendirmesi yapılacak.

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla'nın Milas ilçesinde yapılması planlanan "Güllük Limani Rıhtım Güçlendirme ve Dip Tarama Çalışması" projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesi Güllük Mahallesi'nde bulunan limanda, Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından "Rıhtım Güçlendirme ve Dip Tarama Çalışması" yapılması planlanıyor. Proje kapsamında ÇED süreci de dün başladı.

Başvuru dosyasına göre, limanın deniz tarafında 8 bin 314 metrekarelik alanda rıhtım güçlendirmesi yapılacak. Ayrıca toplam 152 bin 878 metrekarelik iki bölgede dip tarama gerçekleştirilecek. Dip taramayla deniz tabanının bazı bölümlerde 17 metre, bazı bölümlerde ise 14 metre derinliğe inileceği, çalışmalar sonucu yaklaşık 375 bin metreküp malzemenin çıkarılarak bakanlıkça belirlenen lisanslı deniz döküm sahasına taşınacağı belirtildi.

ÇED dosyasında, proje kapsamında limana gelen gemi sayısında artış öngörülmediği ancak yapılacak çalışmalarla daha büyük tonajlı gemilerin limana yanaşmasının mümkün olacağı ifade edildi. Güllük Limanı'nın mevcut elleçleme kapasitesinin yıllık 7 milyon ton olduğu kaydedildi.

Mevcut rıhtımda zamanla açılma ve kaymalar tespit edildiği, bu nedenle güçlendirme amaçlı 240 adet donatılı, 164 adet donatısız fore kazık çakılacağı belirtildi.

Proje kapsamında çıkarılacak 375 bin metreküplük dip malzemesinin bakanlıkça belirlenen lisanslı deniz döküm sahasına taşınacağı ifade edildi.

ÇED dosyasında proje alanının "Önemli Doğa Alanı (ÖDA)" sınırları içinde yer aldığı bilgisi paylaşıldı. ÖDA'lar, kuş türleri, deniz canlıları ve kıyı ekosistemleri açısından hassas bölgeler olarak tanımlanıyor.

Projenin yatırım bedeli ise 425 milyon lira olarak açıklandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta kazanan 90. dakikada belli oldu

Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta kazanan 90. dakikada belli oldu
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...

İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Florida'da marketin önünde 3 metrelik timsah paniği

Dünyanın en tehlikeli hayvanını akılalmaz bir yöntemle yakaladılar!
title