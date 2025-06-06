Gübre Satışı Yapan Araç Yangında Küle Döndü

Gübre Satışı Yapan Araç Yangında Küle Döndü
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Gübre Satışı Yapan Araç Yangında Küle Döndü
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Denizli'nin Tavas ilçesinde kırsal mahallelerde gübre satışı yapan hafif ticari araç motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi. Sürücü yangından son anda kurtulurken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Gübre satmak için mahalleleri dolaşan araç metal yığınına döndü

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde gübre satışı yapmak için kırsal mahalleleri dolaşan hafif ticari araç, motor kısmında başlayan yangında metal yığınına döndü.

Olay, Tavas ilçesine bağlı Altınova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kırsal mahalleleri dolaşarak gübre satışı yapan Musa Ç.'nin kullandığı hafif ticari araç, Tavas'a bağlı Çiftlik Mahallesi'nin ardından Altınova Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıktı. Araç mahalleye yaklaştığı sırada, bir anda motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Aracın ön kısmından yükselen dumanlar, kısa sürede aleve dönüştü.

Sürücü Musa Ç., yanmaya başlayan araçtan çıkmayı başardı. Bir anda aracı kaplayan alevleri söndüremeyen sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye Tavas ve Karahisar itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürülürken, yanan hafif ticari araç metal yığınına döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YENİPAZARLI - Yerel
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