Griffin-Bilecik GM Takımı, İl Müdürü Ramazan Demir'i Ziyaret Etti

Griffin-Bilecik GM takımı, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile bir araya geldi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Gençlik Merkezi, TEKNOFEST 2025'te Türkiye'yi temsil edecek gençleri ağırladı. İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi kategorisinde finale kalan Griffin-Bilecik GM takım üyeleri ve danışmanları, İstanbul'da gerçekleştirilen TEKNOFEST 2025 finali sonrasında İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti. Ziyarette takım üyeleri, yarışma süreci hakkında İl Müdürüne bilgi vererek deneyimlerini paylaştı.

İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerimizin başarıyla dönmelerini tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK