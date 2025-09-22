Haberler

Griffin-Bilecik GM Takımı, İl Müdürü Ramazan Demir'i Ziyaret Etti

Griffin-Bilecik GM Takımı, İl Müdürü Ramazan Demir'i Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, TEKNOFEST 2025'te Türkiye'yi temsil eden Griffin-Bilecik GM takımını ağırladı. Takım üyeleri, yarışma süreci hakkında bilgi vererek deneyimlerini paylaştı.

Griffin-Bilecik GM takımı, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile bir araya geldi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Gençlik Merkezi, TEKNOFEST 2025'te Türkiye'yi temsil edecek gençleri ağırladı. İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi kategorisinde finale kalan Griffin-Bilecik GM takım üyeleri ve danışmanları, İstanbul'da gerçekleştirilen TEKNOFEST 2025 finali sonrasında İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti. Ziyarette takım üyeleri, yarışma süreci hakkında İl Müdürüne bilgi vererek deneyimlerini paylaştı.

İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerimizin başarıyla dönmelerini tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İntihar iddialarını yalanlayan Ufuk Özkan, olayın gerçeğini anlattı

İntihar söylentileriyle gündeme gelen Özkan, gerçeği açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya davasında 2. duruşma! Otel müdüründen skandal sözler

Hesap vakti geldi çattı! Kürsüye çıkan otel müdüründen skandal cümle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.