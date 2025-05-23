Granfondo Bursa Amatör Bisiklet Yarışı İçin Trafik Düzenlemeleri

Granfondo Bursa Amatör Bisiklet Yarışı İçin Trafik Düzenlemeleri
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25 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenecek Granfondo Bursa Amatör Bisiklet Yarışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bursa Emniyet Müdürlüğü, kapatılacak güzergahları açıkladı ve sürücülere toplu taşıma kullanmalarını tavsiye etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2025 yılı faaliyet programı çerçevesinde "Granfondo Bursa Amatör Bisiklet Yarışı" için 25 Mayıs Pazar günü trafiğe kapatılacak yollar belli oldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Bisiklet Federasyonu 2025 yılı faaliyet programı çerçevesinde "Granfondo Bursa Amatör Bisiklet Yarışı" bildirilmiştir. Bu çerçevede, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan Özlüce Bulvarı BKM Kavşağından başlayarak, Özlüce Bulvarını takiben, Şeftali Caddesi, Turkuaz Caddesi, Ihlamur Cadddesi, Ceviz Caddesi, Eski Doğanköy Yolu, Göçmen Caddesi, Doğanköy İç Yolu, Cumhuriyet Caddesi, Balat Sokak, Billur Sokak, Balat Atatürk Kent Ormanı Önü Bey Sokak, Bayındır Sokak, Balat Nilüfer Çayı üzeri köprü, Jandarma Sorumluluk Bölgesi güzergahında bisiklet yarışının gidiş ve dönüşünde belirtilen güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar 25.05.2025 günü saat 07: 30 dan itibaren etkinlik bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Bu güzergahları kullanacak vatandaşlarımızın trafik görevlileri ile işaret ve işaretçilerin yönlendirmelerine uymaları gerekmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için özellikle trafiğe çıkacak olan sürücülerin toplu taşıma araçlarını kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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