Gönen'de Tarımsal Üretim İçin Sulama Altyapısı İncelendi

Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, DSİ yetkilileri ile birlikte tarımsal üretim açısından kritik öneme sahip altyapının güçlendirilmesi için yapılması gereken çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, bölgenin tarımsal üretim gücünü yakından ilgilendiren sulama altyapısını yerinde inceledi. Devlet Su İşleri (DSİ) Gönen Şube Müdürü Orhan Türkoğlu ile birlikte gerçekleştirilen inceleme gezisinde, Gönen Ovası sulama sahası, Tahirova Regülatörü ve Gönen Çayı detaylı şekilde değerlendirildi.

Tarımda verimlilik ve su yönetimi açısından kritik öneme sahip sulama sistemleriyle ilgili teknik bilgiler alan Kaymakam Altıntaş, çiftçilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve altyapının güçlendirilmesi adına yapılması planlanan çalışmalar üzerine DSİ yetkilileriyle istişarelerde bulundu.

Kaymakam Altıntaş, suyun verimli kullanımı ve sürdürülebilir tarım politikalarının bölge kalkınmasında belirleyici rol oynadığını vurguladı. Yapılan incelemelerin ardından, tarımsal üretim sezonu öncesinde gerekli adımların hızla atılması bekleniyor. - BALIKESİR