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Gölpazarı'nda Gençler İçin Spor Okulları Açıldı

Gölpazarı'nda Gençler İçin Spor Okulları Açıldı
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Gölpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 6-18 yaş arası gençler için çeşitli branşlarda eğitimler düzenliyor. Gençler, futbol, taekwondo, badminton, yüzme ve atletizm gibi branşlarda yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor.

Gölpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, fiziksel gelişimi desteklemek, spor sevgisini aşılamak ve yeni yetenekleri keşfetmek amacıyla gerçekleştirilen projede, 6-18 yaş arası gençler için çeşitli branşlarda eğitimler düzenleniyor.

Gölpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden gelen açıklamaya göre; 6-18 yaş arası gençler için Spor Okulları antrenmanlarını sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Gençler, çeşitli spor branşlarında yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. Futbol, taekwondo, badminton, yüzme, atletizm gibi birçok farklı branşta düzenlenen eğitimler, katılımcıların fiziksel yeteneklerini geliştirmekle kalmayıp, sosyal becerilerini de artırmalarına katkı sağlıyor. Eğitimler, modern ve donanımlı tesislerde, hijyen standartlarına titizlikle uyularak gerçekleştiriliyor. Bu tesisler, sporcuların güvenliğini ön planda tutarak ferah ve sağlıklı bir ortam sunuyor. Spor faaliyetlerine uygun olarak tasarlanmış iç ve dış mekan alanları, çocukların ve gençlerin rahat hareket edebilmeleri için gerekli tüm imkanı sağlıyor. Kayıtlar için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüklerine başvuru yaparak, GSB Spor Okulları programlarına katılım sağlayabilir ve GSB Spor Okulları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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