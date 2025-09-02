Haberler

Gölpazarı Kaymakamı, Yöresel Salçanın Tanıtımına Destek Veriyor
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kaymakam Feyza Nur Kılıç, yöresel salçanın ülke genelinde tanıtımı için çalışmalar yapacaklarını belirtti. Salça sezonunun başlamasıyla üreticilere destek sözü verdi.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, ilçeye özgü yöresel salçanın ülke çapında daha fazla tanınması için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde salça sezonu başladı. Kaymakam Feyza Nur Kılıç, beraberindeki heyet ile birlikte ilçenin meşhur yöresel salçasını üreten hemşerilerini ziyaret etti. Kaymakam Kılıç, üretim alanlarında incelemelerde bulunarak yöresel salça üretim süreci hakkında bilgi aldı. Üreticilerle sohbet eden Kılıç, geleneksel yöntemlerle yapılan salçanın hem bölge ekonomisine hem de yöresel lezzetlerin tanıtımına katkı sağladığını vurguladı.

Ziyaret sırasında üreticilere desteklerinin süreceğini belirten Kaymakam Kılıç, "Gölpazarı'na özgü bu lezzetin ülke çapında daha fazla tanınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
