Gölpazarı Kaymakamı ve Tarım Müdürü Ceviz Tesisini Ziyaret Etti

Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal ve İlçe Tarım Müdürü Nurettin Kartal ile Gölpazarı Ceviz İşleme ve Kurutma Tesisini ziyaret ettiler.

Ziyaret esnasında Kaymakam Ardal ile İlçe Tarım Müdürü Kartal Ceviz Kurutma tesisini gezerek işçilerle sohbet ederek tesis hakkında bilgiler edinildi. Tesis ziyaretinden sonra ki durak ise Ziraat Odası Başkanı Mehmet Denizli olurken, yapılan faaliyetle ilgili bilgi alınıldığı öğrenildi. - BİLECİK