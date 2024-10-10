Üye Girişi
Haberler

Gölpazarı Kaymakamı ve Tarım Müdürü Ceviz Tesisini Ziyaret Etti

Gölpazarı Kaymakamı ve Tarım Müdürü Ceviz Tesisini Ziyaret Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal ve İlçe Tarım Müdürü Nurettin Kartal, Ceviz İşleme ve Kurutma Tesisini ziyaret ederek tesisin işleyişi hakkında bilgi aldı ve işçilerle sohbet etti.

Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal ve İlçe Tarım Müdürü Nurettin Kartal ile Gölpazarı Ceviz İşleme ve Kurutma Tesisini ziyaret ettiler.

Ziyaret esnasında Kaymakam Ardal ile İlçe Tarım Müdürü Kartal Ceviz Kurutma tesisini gezerek işçilerle sohbet ederek tesis hakkında bilgiler edinildi. Tesis ziyaretinden sonra ki durak ise Ziraat Odası Başkanı Mehmet Denizli olurken, yapılan faaliyetle ilgili bilgi alınıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölpazarı Ekonomi Kartal Güncel Yerel Tarım

DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı

13 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili DEM Partili başkan gözaltında

 Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor

Köfteci Yusuf'un sahibi kayıp

 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı

Neden domuz eti tercih ediliyor? Meselenin aslı daha skandal
Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi

Kapıya kadar takip eden tacizciye verilen cezaya bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Ekim katliamı nedir? 10 Ekim 2015'te ne oldu? Milton Kasırgası alarmı! Florida'da kasırga mı çıktı? Milton kasırgası nedir? Seyfi Birbir kimdir? 10 Ekim Müge Anlı'da Seyfi Birbir olayı nedir? PEGASUS BİLET KAMPANYASI: Pegasus ucuz bilet kampanyası başladı mı? Uçuşlar ne kadar, kaç TL? 10 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? DEM Parti Iğdır İl Başkanı kimdir? Mehmet Selçuk tutuklandı mı? Marmara Üniversitesi'nde ne oldu? Marmara Üniversitesi önündeki eyleme neden müdahale edildi? Zeydan Karalar kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi! Talisca Beşiktaş'a mı geliyor? Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? Cem Öğretir sağlık durumu nedir? Cem Öğretir'in burnu neden kanadı? Orhan Turan kimdir? Halk Tv konuğu Orhan Turan kaç yaşında, nereli? Orhan Turan biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.