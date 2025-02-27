Gölbaşı'nda Çiftçilere Budama Makası ve Pülverizatör Dağıtıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bağcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi kapsamında çiftçilere budama makası ve pülverizatör dağıtımı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından, "Bağcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi" kapsamında ilçesinde çiftçilere 70 adet motorlu sırt pülverizatörü ve 70 adet budama makası dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje, ilçede bağcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilmiş olup, çiftçilerimizin modern ekipmanlarla daha verimli çalışmaların sağlaması hedefleniyor.

Yapılan dağıtım töreninde konuşan yetkililer projenin ilçenin bağcılığı için önemine vurgu yaparak, çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu. Çiftçiler ise proje kapsamında aldıkları destekten memnuniyetlerini dile getirerek, daha kaliteli ve verimli üretim yapacaklarını ifade etti.

Proje ile birlikte ilçenin bağcılığında önemli gelişmeler kaydedilmesi bekleniyor. - ADIYAMAN