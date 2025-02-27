Tarihi çağrı bugün mü geliyor? Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor

Beklenen gün geldi çattı! 2 şehre dev ekranlar kuruluyor
Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı

Bakan Fidan duyurmuştu! Tüm dünyanın gözü bugün İstanbul'da
Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor

Gölbaşı'nda Çiftçilere Budama Makası ve Pülverizatör Dağıtıldı

Gölbaşı'nda Çiftçilere Budama Makası ve Pülverizatör Dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bağcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi kapsamında çiftçilere 70 adet motorlu sırt pülverizatörü ve 70 adet budama makası dağıtıldı. Yetkililer, projenin bağcılık için önemine vurgu yaparken, çiftçiler aldıkları destekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bağcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi kapsamında çiftçilere budama makası ve pülverizatör dağıtımı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından, "Bağcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi" kapsamında ilçesinde çiftçilere 70 adet motorlu sırt pülverizatörü ve 70 adet budama makası dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje, ilçede bağcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilmiş olup, çiftçilerimizin modern ekipmanlarla daha verimli çalışmaların sağlaması hedefleniyor.

Yapılan dağıtım töreninde konuşan yetkililer projenin ilçenin bağcılığı için önemine vurgu yaparak, çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu. Çiftçiler ise proje kapsamında aldıkları destekten memnuniyetlerini dile getirerek, daha kaliteli ve verimli üretim yapacaklarını ifade etti.

Proje ile birlikte ilçenin bağcılığında önemli gelişmeler kaydedilmesi bekleniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Yapay zeka değil gerçek! 1,80 boyunda balık yakaladı hem de zıpkınla
img

Nişanlısıyla ilgili yaptığı paylaşım olay oldu
img

Yaptığı yanına kalır sandı! Aracın bedeli kadar ceza yedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollywood'un efsane aktörü Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu

Hollywood'un efsane aktörü, eşiyle birlikte ölü bulundu
Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar

Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem: Gizli geçitli VIP odalar
Fas Kralı 'bu yıl ülkede kurban kesilmemesi' çağrısında bulundu

Kral talimatı verdi: Bu yıl ülkede kurban kesilmeyecek
Uzak Şehir'de flaş ayrılık! Usta oyuncu Mahmut Cevher, ekibe veda etti

Usta oyuncudan ekibe duygusal veda
Kenan Yıldız da penaltı kaçırdı: Juventus kupadan elendi

Penaltının başına geçen milli futbolcumuz kabusu yaşadı
Jet ski üzerinde ilişkiye giren çifti görünce gözlerine inanamadı

Jet ski üzerinde ilişkiye giren çifti görünce gözlerine inanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.