Gölbaşı'nda Aşırı Soğuklar Suları Dondurdu

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde aşırı soğuklar nedeniyle kanallardaki sular dondu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, son günlerde etkili olan aşırı soğuk hava nedeniyle kanallardaki sular dondu. Bölgede sıcaklıkların eksi derecelerde seyretmesi, su kaynaklarında buzlanmaya yol açtı. Özellikle tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan kanalların donması, çiftçileri zor durumda bıraktı.

Yerel halk, soğuk hava şartlarının etkisini azaltmak için çeşitli önlemler almaya çalışırken, yetkililer de donma nedeniyle oluşabilecek sorunlara karşı uyarılarda bulundu.

Gölbaşı ilçesinde yaşanan bu durum, kış mevsiminin sert geçtiği bölgelerde altyapı ve tarım faaliyetlerinin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. - ADIYAMAN