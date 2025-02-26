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Gölbaşı'nda Aşırı Soğuklar Suları Dondurdu

Gölbaşı'nda Aşırı Soğuklar Suları Dondurdu
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan aşırı soğuk hava, tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan kanallardaki suların donmasına sebep oldu. Çiftçiler zor durumda kalırken, yerel halk ve yetkililer soğuk hava şartlarına karşı önlemler almaya çalışıyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde aşırı soğuklar nedeniyle kanallardaki sular dondu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, son günlerde etkili olan aşırı soğuk hava nedeniyle kanallardaki sular dondu. Bölgede sıcaklıkların eksi derecelerde seyretmesi, su kaynaklarında buzlanmaya yol açtı. Özellikle tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan kanalların donması, çiftçileri zor durumda bıraktı.

Yerel halk, soğuk hava şartlarının etkisini azaltmak için çeşitli önlemler almaya çalışırken, yetkililer de donma nedeniyle oluşabilecek sorunlara karşı uyarılarda bulundu.

Gölbaşı ilçesinde yaşanan bu durum, kış mevsiminin sert geçtiği bölgelerde altyapı ve tarım faaliyetlerinin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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