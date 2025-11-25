Haberler

Gökçeada ve Bozcaada'da Küçükbaş Hayvancılık İçin Yem Tohumu Dağıtımı Yapıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde, tarımsal kalkınma projesi kapsamında küçükbaş hayvancılığı geliştirmek amacıyla yem bitkileri tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Proje, üreticilerin gelir düzeylerini artırmayı hedefliyor.

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için yem bitkileri tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Gökçeada-Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskan Projesi ile Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde mevcut doğal kaynakların en iyi şekilde değerlendirilerek adalarda ikamet eden ve edecek üreticilere tarımsal destek sağlanarak tarımsal üretimin artırılarak üreticilerin gelir düzeylerinin yükseltilmesi, tarımın sürdürülebilir geçim kaynağı yapılarak faal ve yerleşik bir nüfusun oluşturulması hedefleniyor. 1993 yılında hayata geçirilen projenin tarımsal bölümü 2001 yılından beri uygulanıyor. Projenin yapılmasına dayanak oluşturan hedeflere ulaşılıncaya kadar devam etmesi gereken proje çerçevesinde üreticilere yönelik teşvikler devam ediyor. Projede yer alan 'Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi' başlığı çerçevesinde yem bitkileri tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Program kapsamında; bin 500 kilogram macar fiği, 500 kilogram italyan çimi, 25 kilogram korunga üreticilere teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
