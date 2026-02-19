Giresunspor'un Önceki Yönetimine İlişkin "Kulübü Zarara Uğratma" İddialı Dava

(GİRESUN) - Giresunspor'un Süper Lig dönemini de kapsayan 2020–2023 yıllarına ilişkin yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin kulübün eski teknik direktörü Hakan Keleş'in de arasında bulunduğu sanıkların yargılanmasına Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşma salonunda "yer olmadığı" gerekçesiyle gazeteciler ve izleyiciler salona alınmazken, Giresunspor'un eski teknik direktörü Hakan Keleş ve bazı sanıklar duruşmada hazır bulundu.

Giresunspor Kulübü Başkanı Emin Eltuğral ve avukatları duruşmaya müşteki sıfatıyla katıldı. Kulüp avukatları, eski başkanlardan Hakan Karaahmet hakkında tutuklu yargılama talebinde bulundu.

Talep mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Mahkeme heyeti duruşmaya gelmeyen sanıkların bir sonraki celseye zorla getirilmelerine ve yargılamanın 8 Mayıs'a ertelenmesine karar verildiğini açıkladı.

Davanın bir sonraki celsesinde sanık savunmalarının alınması ve dosyadaki delillerin değerlendirilmesinin sürmesi bekleniyor.

Giresunspor'un Süper Lig'de mücadele ettiği 2020–2023 dönemine ilişkin yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla açılan Giresunspor davasında bazı transferler, sözleşmeler, ödeme süreçleri ve harcamalara ilişkin usulsüzlük iddiaları bulunduğu; bu işlemler nedeniyle kulübün zarara uğratıldığı yönünde tespitlere yer verildiği belirtilmişti.

