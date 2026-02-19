Haberler

Giresunspor'un Önceki Yönetimine İlişkin "Kulübü Zarara Uğratma" İddialı Dava

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresunspor'un 2020-2023 yılları arasındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin davanın duruşması Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdü. Eski teknik direktör Hakan Keleş'in de yer aldığı sanıkların yargılanmasına devam edilirken, duruşmaya katılım kısıtlandı.

(GİRESUN) - Giresunspor'un Süper Lig dönemini de kapsayan 2020–2023 yıllarına ilişkin yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin kulübün eski teknik direktörü Hakan Keleş'in de arasında bulunduğu sanıkların yargılanmasına Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşma salonunda "yer olmadığı" gerekçesiyle gazeteciler ve izleyiciler salona alınmazken, Giresunspor'un eski teknik direktörü Hakan Keleş ve bazı sanıklar duruşmada hazır bulundu.

Giresunspor Kulübü Başkanı Emin Eltuğral ve avukatları duruşmaya müşteki sıfatıyla katıldı. Kulüp avukatları, eski başkanlardan Hakan Karaahmet hakkında tutuklu yargılama talebinde bulundu.

Talep mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Mahkeme heyeti duruşmaya gelmeyen sanıkların bir sonraki celseye zorla getirilmelerine ve  yargılamanın 8 Mayıs'a ertelenmesine karar verildiğini açıkladı.

Davanın bir sonraki celsesinde sanık savunmalarının alınması ve dosyadaki delillerin değerlendirilmesinin sürmesi bekleniyor.

Giresunspor'un Süper Lig'de mücadele ettiği 2020–2023 dönemine ilişkin yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla açılan Giresunspor davasında bazı transferler, sözleşmeler, ödeme süreçleri ve harcamalara ilişkin usulsüzlük iddiaları bulunduğu; bu işlemler nedeniyle kulübün zarara uğratıldığı yönünde tespitlere yer verildiği belirtilmişti.

Kaynak: ANKA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

Feci kaza sonrası 6 aydır yoğun bakımdaydı
Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

Fotoğrafına öyle bir not düştü ki herkes şaştı kaldı
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım

TRT spikeri canlı yayında Amedspor'a verilen karara tepki gösterdi
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı

Ünlü oyuncunun kızı 6 milyonluk tazminatı bakın ne yapacakmış
Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

Feci kaza sonrası 6 aydır yoğun bakımdaydı
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa