Haberler

Giresun'dan mavi yemiş atağı

Giresun'dan mavi yemiş atağı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eynesil ilçesinde, Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında 6 çiftçiye mavi yemiş fidanları ve modern sulama sistemleri dağıtıldı. Üreticilere mavi yemiş yetiştiriciliği hakkında teknik bilgiler verildi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Giresun İlinde Kapama Meyve Bahçelerinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında mavi yemiş yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasına yönelik önemli bir adım atıldı. Proje çerçevesinde ilçede belirlenen 6 çiftçiye mavi yemiş fidanları ile birlikte modern sulama sistemleri dağıtıldı.

Dağıtım programı kapsamında üreticilere, mavi yemişin dikimi, yetiştiriciliği ve bakım süreçleri hakkında teknik bilgiler verildi. Uygulamalı anlatımlarla, üretimin bilinçli ve sürdürülebilir şekilde yapılması amaçlandı.

Projede erkenci Duke, orta mevsim Chandler ve geçci Brigitta olmak üzere üç farklı mavi yemiş çeşidi çiftçilere ulaştırıldı. Uzmanlar, mavi yemiş bitkisinin asitli toprak yapısını tercih ettiğini, Karadeniz Bölgesi'nin ve Giresun'un iklim ile toprak özelliklerinin bu ürün için uygun olduğunu vurguladı.

Yetkililer, projenin temel amacının çay ve fındığa alternatif bir ürün oluşturmak olmadığını özellikle belirterek mavi yemişin mevcut tarımsal üretimi destekleyen ve çiftçiye ek gelir sağlayan tamamlayıcı bir ürün olarak planlandığını ifade etti. Proje ile bölge çiftçisinin gelir çeşitliliğinin artırılması ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi hedefleniyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Aşiret lideri, Ankara'nın göbeğinde oğlunu vurdu

Aşiret lideri, başkentin göbeğinde silahını çekip oğlunu vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Arda Güler'in maaşı olay oldu

Aldığı maaş ülkeyi karıştırdı
Temkinli yorumlarıyla tanınan uzmandan İstanbul için kar tahmini! Yılbaşı ihtimali daha da arttı

Temkinli yorumlarıyla tanınan uzman da "Kar geliyor" dedi
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Galatasaray'a 55 milyon euroluk yıldız

Galatasaray'a 55 milyon euroluk yıldız
title