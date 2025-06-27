Germencik'te Yeni Tarım Müdürlüğü Binası İnşaatı Devam Ediyor

Germencik'te Yeni Tarım Müdürlüğü Binası İnşaatı Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, inşaatı süren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Yeni bina, tarımsal hizmetlerin modern ve verimli bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru inşaatı devam eden Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Germencik'te tarımsal hizmetlerin daha modern ve verimli bir ortamda yürütülmesinin amaçlandığı yeni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının inşaat çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Kaymakam Sultan Doğru devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, İlçe Tarım Müdürü İlknur Kavas'tan bilgi aldı. Yeni binanın modern altyapısıyla üreticilere daha iyi hizmet sunmayı hedeflediği belirtilirken Kaymakam Doğru, bina tamamlandığında hem personelin çalışma şartlarının iyileşeceği hem de vatandaşlara yönelik işlemlerin daha hızlı gerçekleştirileceği ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti

Kahreden kaza! 14 yaşındaki Azra feci şekilde can verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş

Altında çok sert düşüş
İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor

İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor
Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran'a tekrar saldıracak

İsrailli bakan resti çekti: Bu olursa İran'a tekrar saldıracağız
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek

"Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek"
Yüksel Yıldırım 115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi

115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.