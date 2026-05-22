Aydın'da TAKE projeleriyle üreticiye tohum desteği sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAKE projeleri kapsamında Aydın'ın Germencik ilçesinde üreticilere ayçiçeği tohumu teslim edildi. Projeyle tarım arazilerinin etkin kullanımı ve üretimin artırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projeleri kapsamında hazırlanan 'Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi' çerçevesinde Germencik ilçesinde üreticilere ayçiçeği tohumu teslim edildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen tohum teslim törenine Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu, İlçe Müdürü İlknur Kavas ile çok sayıda üretici katıldı. Yetkililer, TAKE projeleri kapsamında tarım arazilerinin daha etkin kullanılması, üretimin artırılması ve çiftçilerin desteklenmesinin hedeflendiğini belirtti. Proje çerçevesinde dağıtılan ayçiçeği tohumlarının üretime katkı sağlamasının amaçlandığı ifade edildi. Toplam bütçesi 13 milyon 400 bin TL olan TAKE projeleri kapsamında Efeler, Germencik, Kuyucak ve Karacasu başta olmak üzere Aydın'ın birçok ilçesinde tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırıldığı belirtildi. Projelerle hem üretimin artırılmasının hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
