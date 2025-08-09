Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir, Yurtları Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir, Yurtları Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Halime Hatun ve Bilecik Yurt Müdürlüklerini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Yurt koşulları, sosyal faaliyetler ve staj süreçlerine dair görüş alışverişinde bulundu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Halime Hatun ve Bilecik Yurt Müdürlüklerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yurtlarda staj kapsamında konaklayan öğrencilerle bir araya gelen İl Müdürü Demir, öğrencilerle sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi. Öğrencilerin yurt koşulları, sosyal faaliyetler ve staj süreçlerine ilişkin paylaşımlarını dikkatle not alan Demir, gençlerin her alanda desteklenmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti. Ziyaret sırasında yurt yetkililerinden de bilgi alan İl Müdürü, öğrencilere sağlanan imkanların geliştirilmesi adına değerlendirmelerde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
