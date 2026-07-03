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Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımı yapacak

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı olmak üzere toplam 600 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 13-17 Temmuz 2026 tarihlerinde Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Bakanlık taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alımı yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 Yılı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli ve Gençlik Çalışanı Alımına ilişkin duyurular Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bakanlığın taşra teşkilatı il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alımı yapılacak. 657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak boş kontenjan sayısının 3 (üç) katı kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre sözleşmeli yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımı gerçekleştirilecek. 2026 Yılı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli ve Gençlik Çalışanı Alımı başvuruları 13 - 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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