Gençlik ve Spor Bakanlığı 4.500 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Gençlik ve Spor Bakanlığı toplamda 4 bin 400 destek personeli ve koruma ve güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirecek. Adaylar başvurularını, 09-18 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Adaylar başvuracakları pozisyona göre gerekli olan başvuru belgelerine Resmi Gazete'de yayımlanan ilan üzerinden erişebilecek. - ANKARA