Gençlik ve Spor Bakanlığı 4.500 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre toplamda 4.400 destek personeli ve koruma ve güvenlik görevlisi alımı için başvuru sürecini 09-18 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başlatacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 500 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirmesi hakkında ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Gençlik ve Spor Bakanlığı toplamda 4 bin 400 destek personeli ve koruma ve güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirecek. Adaylar başvurularını, 09-18 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Adaylar başvuracakları pozisyona göre gerekli olan başvuru belgelerine Resmi Gazete'de yayımlanan ilan üzerinden erişebilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
