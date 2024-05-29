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Gençlik ve Spor Bakanı Düzce'deki Spor Yatırımlarını Görüştü

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Milletvekili Ercan Öztürk ile bir araya gelerek Düzce'deki spor yatırımlarını görüştü. Talepler ve devam eden projeler konuşuldu.

DÜZCE(İHA) – Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya Vali Selçuk Aslan, Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce'de ki spor yatırımlarını bakan ile görüştü.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi. Vali Selçuk Aslan ziyaretle ilgili olarak "Düzce'mizin spor yatırımlarını görüşerek taleplerimizi ilettik, Bakanlık tarafından devam eden projeleri konuştuk" derken Milletvekili Öztürk "Bakanımızla, spor, gençlik ve yurt konularında ilimiz için talep ettiğimiz yatırım ve projeleri istişare ettik" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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