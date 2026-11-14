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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 15 Kasım'da Bayburt'ta cirit sahası açılışına katılacak

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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 15 Kasım'da Bayburt'ta cirit sahası açılışına katılacak
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 15 Kasım Pazar günü Bayburt'ta ziyaret ve incelemelerde bulunacak. Bak, 14.00'te cirit sahası açılışına, 15.00'te Yeni Şehir Parkı'ndaki tenis kortu inşaatına, 15.30'da Kop Kayak Tesisi'ne gidecek ve ardından Rize'ye hareket edecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 15 Kasım Pazar günü Bayburt'ta çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

Bakan Bak yarın 13.00'te Gümüşhane'den Bayburt'a hareket edecek ardından 14.00'te cirit sahasının açılış törenine katılacak.

Program kapsamında saat 15.00'te Yeni Şehir Parkı'nda yapımı süren tenis kortu inşaat alanını ziyaret edecek olan Bak, saat 15.30'da Kop Kayak Tesisi'nde incelemelerde bulunacak.

Bakan Bak, Bayburt programının ardından Rize'ye hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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