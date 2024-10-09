Üye Girişi
Haberler

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Muş'ta Gençlik Merkezini Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Muş'ta Gençlik Merkezini Ziyaret Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Muş'taki gençlik merkezini ziyaret ederek gençlerin sporda, kültürde ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmeleri için sağlanan imkanları vurguladı. Eminoğlu, 10 gençlik merkezi ve Deneyap atölyeleri ile gençlerin geleceğe hazırlandığını belirtti.

Muş'ta gençlik merkezini ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Muş'ta gençlerimizin bu mekanlarda kendilerini geliştirmesi, kendilerine katkı sağlamaları, spor alanında, kültür alanında, teknoloji alanında kendilerini geliştirmeleri için imkan sağlıyoruz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kentte gelen Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Muş Gençlik Merkezi'ndeki kursları ziyaret ederek, gönüllü gençler ve gençlik liderleriyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Ziyaretin ardından Eminoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir'den bilgi aldı.

Gençlik Merkezi'ndeki atölyelerin cıvıl cıvıl olduğunu söyleyen Eminoğlu, "Gençlik liderlerimizle ve gönüllü genç arkadaşlarımızla buluştuk. Muş'ta 10 gençlik merkezi ve genç ofisimiz mevcut. Amacımız Muş ve Türkiye'deki gençlerimizin bu mekanlarda kendilerini geliştirmesi, kendilerine katkı sağlamaları, spor alanında, kültür alanında, teknoloji alanında kendilerini geliştirmeleri. Ayrıca Deneyap atölyemiz var. Türkiye genelinde 513 gençlik merkezimiz var. 100'ün üzerindeki gençlik merkezinde 108 deneyap atölyelerimiz var. Geçtiğimiz hafta Teknofest yarışmaları düzenlendi. İşte bu deneyap atölyelerindeki gençlerimiz Teknofest yarışmalarına katılıyorlar. Gençler burada kendilerini geliştiriyorlar. Sürekli kendilerini geleceğe hazırlıyorlar. Yakın zamanda Malazgirt'te çok güzel bir gençlik kampımız açılacak. Türkiye'de yine aynı şekilde 50'ye yakın farklı kamp alanlarımız var. Gençlerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye yüzyılın, gençlerin ve sporun yüzyılı olması için başta bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile bu amaca hizmet etmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Enes Eminoğlu Politika Gençlik Kültür Eğitim Yerel Spor

Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki

İsrailli bakanın skandal paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler

 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini 'Helal Sertifika' adı altında satıyormuş

Köfteye domuz eti karıştıran ünlü firma vatandaşı böyle kandırmış

 Münevver Karabulut'un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu'nun öldüğünü iddia etmesin

Anne Karabulut kendisine yapılan çağrıyı duyunca sessizliğini bozdu
Dünyaca ünlü otomotiv devi 1,7 milyon aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomotiv devi 1,7 milyon aracını geri çağırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Sözleşmesi yaşatır ne demek? Karamürsel'de minibüste boğazı kesilip öldürülen Yiğithan Toraman kim (Karamürsel)? Yiğithan Toraman'ı kim, neden öldürdü? Konya akrep olayı ne? Konya'da akrebe kimin adını verdiler? Ümraniye'de intihar eden 16 yaşındaki çocuk kim, neden intihar etti? 6284 sayılı kanun kaldırıldı mı? MasterChef hasselback patates tarifi! En güzel hasselback patates tarifi! Hasselback patates tarifi nasıl yapılır? Hasselback patates için malzemeler! MasterChef kardemummabullar tarifi! En güzel kardemummabullar tarifi! Kardemummabullar tarifi nasıl yapılır? Kardemummabullar için malzemeler! MasterChef farikal tarifi! En güzel farikal tarifi! Farikal tarifi nasıl yapılır? Farikal için malzemeler! 6284 kanunu nedir? MasterChef kroppkakor tarifi! En güzel kroppkakor tarifi! Kroppkakor tarifi nasıl yapılır? Kroppkakor için malzemeler! MasterChef fiskegrateng tarifi! En güzel fiskegrateng tarifi! Fiskegrateng tarifi nasıl yapılır? Fiskegrateng için malzemeler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.