Gençlik Haftası Etkinlikleri Bayburt'ta Başladı

Gençlik Haftası Etkinlikleri Bayburt'ta Başladı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Bayburt'ta düzenlenen açılış töreni ile başladı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve bir hafta sürecek etkinliklerin programı tanıtıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında hazırlanan Gençlik Haftası etkinliklerinin, açılış töreni düzenlendi.

Saray Bahçesi Kent Meydanı'nda gerçekleşen törende Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın seslendirildiği tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. Bununla birlikte, bir hafta sürecek program kapsamında el sanatları sergisinden, sporsal faaliyetlere kadar çeşitli etkinlikler yapılacak. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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