Gençlerin Yaz Tatili İçin 'Seyahatsever' Projesi Balıkesir'de Başladı

Gençlerin Yaz Tatili İçin 'Seyahatsever' Projesi Balıkesir'de Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Seyahatsever' projesi ile gençler, Balıkesir'de ücretsiz konaklama imkanı buluyor. Proje, 18-30 yaş arasındaki gençlerin tarihi ve kültürel mekanları gezmelerini amaçlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Seyahatsever" projesi Balıkesir'de de büyük ilgi görmeye devam ediyor. Gençlerin Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekanlarını gezmeleri, tanımaları amacıyla hayata geçirilen Seyahatsever projesi kapsamında Balıkesir'e gelen gençler GSB yurtlarında misafir olacaklar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan proje gençler tarafından büyük ilgi görüyor. GSB yurtlarında kalarak Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde tarihi ve doğal güzelliklerini keşfeden ve Seyahati seven gençler, GNS Müzekart ile müze, ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebiliyor.

3 Temmuz'da rezervasyon işlemlerine başlayan uygulama ile gençler, GSB yurtlarında ücretsiz konaklıyor. Gençlerin, yaz aylarını etkin bir şekilde hareket halinde geçirmeleri amacıyla hayata geçirilen proje ile 7 Temmuz - 24 Ağustos tarihleri arasında Balıkesir'in çeşitli yerlerini gezmek isteyen gençler; Gönen'de bulunan Gönenli Mehmet Efendi Yurdunda konaklayabilecekler. Konaklama başvuruları 444 0 472 ALO GSB hattı aracılığı ile en az bir gün öncesinden iletişime geçilerek doğum tarihi, isim, soy isim ve T.C. kimlik numarası ile rezervasyon yoluyla yapılabilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, 18-30 yaş aralığındaki gençlerin öğrenci olma şartı aranmaksızın yurtlarda konaklayabildiği "Seyahatsever" uygulamasına gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Yaz tatili süresince gençlerimize ücretsiz konaklama imkanı sunan bu uygulama sayesinde, 24 Ağustos'a kadar ilimizi ziyaret etmek isteyen gençler yurtlarımızda güvenli ve konforlu bir şekilde konaklayabilecek. Uygulamanın başladığı tarihten itibaren Balıkesir, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve eşsiz sahilleriyle gençler tarafından en çok tercih edilen şehirlerden biri haline geldi. Gezmek, keşfetmek ve keyifli bir yaz tatili geçirmek isteyen tüm gençleri Balıkesir'e bekliyoruz" dedi - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı 48 saat sonra beklenen haberi verdi
Sahte diploma iddianamesi hazır! İşte İmamoğlu için istenen ceza

Sahte diploma iddianamesi hazır! İşte İmamoğlu için istenen ceza
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma

26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
Cansel Ayanoğlu Alaçatı'da locaya verilen fiyatı duyunca isyan etti

Alaçatı'da locaya ödedikleri fiyatı isyan ederek açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Güler'i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir?

AK Partili Güler'i kızdıran soru: Ülkeye düşmanlığının sebebi nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.