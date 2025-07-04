Gençlerin Yaz Tatili İçin 'Seyahatsever' Projesi Balıkesir'de Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Seyahatsever" projesi Balıkesir'de de büyük ilgi görmeye devam ediyor. Gençlerin Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekanlarını gezmeleri, tanımaları amacıyla hayata geçirilen Seyahatsever projesi kapsamında Balıkesir'e gelen gençler GSB yurtlarında misafir olacaklar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan proje gençler tarafından büyük ilgi görüyor. GSB yurtlarında kalarak Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde tarihi ve doğal güzelliklerini keşfeden ve Seyahati seven gençler, GNS Müzekart ile müze, ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebiliyor.

3 Temmuz'da rezervasyon işlemlerine başlayan uygulama ile gençler, GSB yurtlarında ücretsiz konaklıyor. Gençlerin, yaz aylarını etkin bir şekilde hareket halinde geçirmeleri amacıyla hayata geçirilen proje ile 7 Temmuz - 24 Ağustos tarihleri arasında Balıkesir'in çeşitli yerlerini gezmek isteyen gençler; Gönen'de bulunan Gönenli Mehmet Efendi Yurdunda konaklayabilecekler. Konaklama başvuruları 444 0 472 ALO GSB hattı aracılığı ile en az bir gün öncesinden iletişime geçilerek doğum tarihi, isim, soy isim ve T.C. kimlik numarası ile rezervasyon yoluyla yapılabilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, 18-30 yaş aralığındaki gençlerin öğrenci olma şartı aranmaksızın yurtlarda konaklayabildiği "Seyahatsever" uygulamasına gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Yaz tatili süresince gençlerimize ücretsiz konaklama imkanı sunan bu uygulama sayesinde, 24 Ağustos'a kadar ilimizi ziyaret etmek isteyen gençler yurtlarımızda güvenli ve konforlu bir şekilde konaklayabilecek. Uygulamanın başladığı tarihten itibaren Balıkesir, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve eşsiz sahilleriyle gençler tarafından en çok tercih edilen şehirlerden biri haline geldi. Gezmek, keşfetmek ve keyifli bir yaz tatili geçirmek isteyen tüm gençleri Balıkesir'e bekliyoruz" dedi - BALIKESİR