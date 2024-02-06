Manisa'da Deprem Şehitleri Anma Programı Düzenlendi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, gençler ve vatandaşlar sabah namazında Sultan Camii'nde bir araya geldi.

Manisa'da, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlendi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "6 Şubat Depreminde Şehitlerimizi Anma ve Gençler Sabah Namazında Buluşuyor Programı" çerçevesinde, gençler ve vatandaşlar sabah namazında Sultan Camii'nde bir araya geldi.

Programda, depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için dualar okundu. Programda Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu da yer aldı. Programın ardından katılımcılara çorba, simit ve çay ikram edildi. - MANİSA