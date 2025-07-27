Genç Çiftçi Amasya'da 8 Ton Patatesi Ücretsiz Dağıttı

Genç Çiftçi Amasya'da 8 Ton Patatesi Ücretsiz Dağıttı
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Amasya'nın Suluova ilçesinde, 21 yaşındaki çiftçi Sergen Doğan, tarlasında hasat ettiği 8 ton patatesi halka ücretsiz dağıttı. Sosyal medyada paylaştığı anlarla dikkat çeken Doğan, genç çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Amasya'da genç çiftçi, tarlasında hasat ettiği 8 ton patatesi halka ücretsiz dağıttı. Çiftçi Sergen Doğan'ın köyünden traktörle Suluova ilçe merkezine getirdiği bir römork dolusu patates çuvalları kısa sürede kapış kapış dağıldı. Genç çiftçi o anları görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

Samsun'da tarım makineleri alanında üniversite eğitimi almasının ardından döndüğü memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Ayrancı köyünde ailesiyle birlikte çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 21 yaşındaki Sergen Doğan, "Bu yıl verim çok iyi" dedi.

Tarlada henüz hasat edilmeden kalan patatesleri sıcaklardan korumak için yeniden yağmurlama sistemi döşeyeceğini belirtip patatese devlet tarafından taban fiyat belirlenmesi gerektiğini düşünen Doğan, "Patatesin hasat zamanı geldi. Satmamız lazım. Fakat ne talep var. Ne de arz. Genç çiftçilerin desteklenmesini istiyorum. Sulak araziler değerlendirilmeli" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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