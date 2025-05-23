Gemlik Körfezi'nde dev istakoz yakalandı

BURSA - Gemlik Körfezi'nde akşam saatlerinde şimdiye kadar yakalanan en büyük ıstakoz, Gemlik İskelesi'nde ağlara takıldı. Yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki dev ıstakoz, bölge balıkçıları arasında büyük heyecan oluşturdu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ava çıkan balıkçılar, şimdiye kadar yakalanan en büyük ıstakozu ağlarına taktı. 2 kilogram ağırlığındaki ıstakozun Gemlik Körfezi'nde nadir görüldüğü belirtilirken, yakalanan ıstakozun satışa sunulmak üzere Bursa'ya açık artırma usulüyle gönderildiği öğrenildi.

Bölge halkı, deniz ürünleri açısından zengin olan körfezin bu tür sürprizlerle balıkçılığın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.