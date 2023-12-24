Gemlik Belediyesi, çiftçilere toprak analizi hizmeti sunuyor

Gemlik Belediyesi başta zeytin üreticisi olmak üzere çiftçiler için kurduğu Gemlik Tarım A.Ş (GEMTAR) Laboratuvarı'nda toprak, su ve yaprak analizleri yaparak az maliyetle daha fazla ürün elde etmesini sağlıyor.

Gemlik Tarım A.Ş (GEMTAR) Laboratuvarı'nda başta zeytin üreticisi olmak üzere çiftçilerin ürün kalitesinin arttırılması ve doğru gübre kullanımını sağlayarak topraklarını korumaya yönelik birçok bitki besin elementi ve toprakların fiziksel özelliklerine bakılıyor. Laboratuvarda saturasyon, pH, EC, kireç, organik madde, fosfor, potasyum, azot, bor ve mikro element (demir, bakır, çinko, mangan) analizlerini yapılıyor. Doğru şekilde yorumlanan toprak, doğru ve yeterli ölçüde gübre atılması noktasında çiftçiler bilgilendiriliyor. Fazla ve bilinçsiz kullanılan gübrenin toprak yapısını da bozduğu biliniyor.

Gemlik Tarım A.Ş (GEMTAR) Laboratuvarı'nda çalışan Ziraat Mühendisi Burcu Tatar, "Çiftçilerimizin laboratuvarımıza getirdiği topraklar kurutulduktan sonra dövülüp elenerek analize hazır hale getiriliyor. Analize hazır hale getirilen toprakların analizleri ziraat mühendislerimiz ve kimyagerimiz tarafından yapılıyor. Laboratuvarımızda saturasyon, pH, EC, kireç, organik madde, fosfor, potasyum, azot, bor ve mikro element (demir, bakır, çinko, mangan) analizlerine bakılıyor. Analiz sonuçları, alanında uzman ziraat mühendisimiz tarafından yorumlanarak gübre tavsiyesini çiftçilerimize veriyoruz" dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan da laboratuvarda bilgilendirme yaptı. Başkan Sertaslan, "Yerel yönetimlerin tarımla ne alakası var' sorusuna cevap da oldu bu laboratuvar. Gemlik, Türkiye'nin, dünyada bilinen en kaliteli sofralık zeytini üreten çiftçilerin olduğu bir yer. Çiftçiler, ister tarım politikalarının başarısızlığı deyin, isterse veraset kanunu ile arazilerin küçülmesi deyin, sürekli zarar eden, geçimini sağlayamayan insanlar topluluğuna dönüştü. Oysa bizim bu kadim ağaca, binlerce yıl toprağa tutunabilen varlığa bir borcumuz da vardı. İkisini bir araya getirince ne yapabiliriz sorusunu sorunca, GEMTAR şirketinin kuruluş amacı budur, laboratuvar bunun bir parçasıdır. Bu sayede yapılmamış bir hizmeti yapmış olduk ama aynı zamanda çiftçinin şuurlu şekilde arazisine bakabilmesi, zeytinliklerinde en düşük giderlerle en yüksek verimi alabilmesini imkanlı hale getirmenin cevaplarından biriydi bu. Bizim gurur kaynaklarımızdan bir tanesidir. Gemlik'te 2 milyon 500 bin zeytin ağacı var. Gemlik Belediyesi 150 yıllık bir belediye. Ama bugüne kadar bunu yapmak kimsenin aklına gelmemişti. Memnuniyetle söylüyorum ki köylümüz de Tarım Bakanlığı'ndan onaylı, akredite bu laboratuvarı kullanmaya başladı. Faydalı olacağını düşünüyorum" diye konuştu. - BURSA