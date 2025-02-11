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Gelir İdaresi Başkanlığı Düzce'de Özel Sektör Sorunlarını Tartıştı

Gelir İdaresi Başkanlığı Düzce'de Özel Sektör Sorunlarını Tartıştı
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Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanı Mehmet Ali Eser ve beraberindeki heyet, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek özel sektörün sorunları ve vergi mevzuatları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanı Mehmet Ali Eser, Düzce Defterdarı Rehyan Kökçü, Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanları ile Vergi Dairelerinin yetkilileri Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Programda Düzce özel sektörünün yaşamış olduğu sorunlar, mevzuatlarla ilgili yaşanan aksiliklerden kaynaklanan sorunlar ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından özel sektöre yönelik geliştirilmesi ve iyileştirilmesi talep edilen uygulamalar hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Ziyarette Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanı Mehmet Ali Eser, Düzce Defterdarı Rehyan Kökçü, Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanları ile Vergi Dairelerinin yetkililerine Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tanıtım filmi izletildi. Program sonunda Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanı Mehmet Ali Eser'e hediye sepeti takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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