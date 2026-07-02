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Geliboolu'da TMO alım noktalarında inceleme

Geliboolu'da TMO alım noktalarında inceleme
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde TMO alım merkezlerinde incelemeler yapıldı, hububat alım kriterleri ve fiyatlandırma süreçleri değerlendirildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Alım Noktalarında incelemelerde bulunuldu.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Bandırma TMO Başmüdürü Salih Aksu, il müdürlüğü ve TMO idarecileri ile Gelibolu Ziraat Odası Başkanı Erkan Kaya'nın katılımıyla, TMO Gelibolu Merkez ve Evreşe Beldesindeki Hububat Alım Merkezlerinde incelemelerde bulunuldu. Ziyaret kapsamında hububat alım kriterleri ve fiyatlandırma süreçleri hakkında eksperlerden ayrıntılı bilgi alındı, yürütülen çalışmalar yerinde incelendi. Üreticilerin talep ve önerileri dinlenirken, ürünlerin daha yüksek değerle pazarlanabilmesi için kaliteyi artıracak uygulamalar ve alınması gereken tedbirler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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