Gediz Sanayi Yatırımlarıyla 4 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak

Gediz Sanayi Yatırımlarıyla 4 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak
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Kütahya'nın Gediz ilçesi, sanayi yatırımlarıyla bölgenin cazibe merkezi haline gelerek 2025 yılına kadar 4 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor. Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden projelerle birçok sektörde yeni fabrikalar kuruluyor.

Gediz sanayide de yıldızlaşıyor, 4 bin kişilik istihdam kapısı açılıyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesi, son yıllarda sanayi yatırımları ve lojistik avantajlarıyla bölgenin cazibe merkezi haline geldi. 2025 sonuna kadar tamamlanacak yeni tesislerle birlikte 4 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanması hedefleniyor.

Kütahya'nın doğasıyla öne çıkan Gediz ilçesi, sanayi ve istihdam alanında attığı kararlı adımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle Gediz Organize Sanayi Bölgesi (OSB), altyapı çalışmaları, yatırım ortamı ve lojistik konumuyla hem yatırımcıların hem de iş arayanların gözdesi olmaya devam ediyor.

2024 yılı itibarıyla başlatılan büyük ölçekli yatırımlar kapsamında, gıda, tekstil, ambalaj, makine, enerji ve yapı malzemeleri gibi birçok sektörde fabrikaların kurulumları sürüyor. 2025 yılı sonuna kadar devreye alınması planlanan dört yeni tesisle birlikte bölgede en az bin 500 kişiye doğrudan iş imkanı sunulacak. Uzun vadede hedeflenen istihdam sayısı ise 4 bin kişiye ulaşmak.

Gediz OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol, sanayi bölgesinde yürütülen çalışmaları şöyle özetledi:

"2005 ile 2018 arasında 17 parsel tahsis edilmişti. Bugün bu sayı 52'ye çıktı. Şu an 36 fabrika üretimde, 4'ü ise bitmek üzere. Hedefimiz istihdamı 4 bine çıkarmak. Elektrik altyapısında yaşanan sorunları da çözerek üç hatta çıkardık. Ayrıca, küçük olan idari binamızı da büyüterek daha fonksiyonel hale getirdik."

Başol, istihdamın artmasının sadece Gediz'in değil, bölgenin kalkınmasına da büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP BAYSAL - Yerel
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