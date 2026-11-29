Gazze Şeridi'nde üç yıllık aranın ardından İsrail saldırılarında yıkılmış evlerin enkazları arasında yeniden tekvandoya başlayan Filistinli çocuklar, tüm imkansızlıklara rağmen şampiyonluk hayalleri kuruyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu binlerce bina yıkılırken, siviller yaşamlarını sürdürmek için ağır insani şartlara mücadele ediyor. Evlerini, okullarını ve sosyal yaşam alanlarını kaybeden Filistinliler, günlük hayatın en temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi güçlük çekiyor. Saldırıların büyük yıkıma yol açtığı bölgede çocuklar ise eğitimden spora kadar hayatlarının pek çok alanından mahrum kalıyor. Bu ağır şartlara rağmen bölgedeki bazı çocuklar, yarım kalan hayallerine yeniden tutunmaya çalışıyor. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureij Mülteci Kampı'nda, yıkılmış evlerin enkazları arasında oluşturulan küçük bir alanda Filistinli çocuklar, üç yıllık aranın ardından tekvando antrenmanlarına yeniden başladı. Uygun spor salonu ve koruyucu ekipmanlardan yoksun olan çocuklar, tüm imkansızlıklara rağmen sporla buluşarak şampiyonluk hayallerini sürdürmeye çalışıyor.

"Her türlü zor şarta ve kaynak eksikliğine rağmen spora dönmeye karar verdik"

Çocukların yeniden tekvandoya dönebilmesi için antrenmanları yeniden başlatan antrenör Mahmud el-Karnaz, İsrail saldırılarının yalnızca antrenmanları durdurmakla kalmadığını, aynı zamanda spor kulüplerinin ve tekvando salonlarının büyük bir kısmını yıktığını, çok sayıda sporcunun hayatını kaybetmesine, bazılarının ise yaralanmasına neden olduğunu söyledi. Savaştan önce Gazze Şeridi'ndeki çeşitli spor kulüplerinde görev yapan ve Filistin milli takımına sporcular yetiştiren el-Karnaz, "Her türlü zor şarta ve kaynak eksikliğine rağmen spora dönmeye karar verdik. Koruyucu ekipmanımız, antrenman minderlerimiz ve spor salonumuz yok. Sevdiğimiz sporu yapabilmek için gereken en temel ihtiyaçlardan bile yoksunuz Bu yer Sarı Hat'a yakın ve bölgenin tehlikeli olduğunu biliyoruz. Ancak elimizden gelen her şeyi yapmaya karar verdik. Hem antrenörler hem de sporcular olarak hayallerimizi gerçekleştirmeye kararlıyız ve saldırıların bu sporla olan bağımızı sona erdirmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

"Böylece dünya, Gazze'den bir kız çocuğunun karşılaştığı tüm zor şartlara rağmen hayalini gerçekleştirebileceğini görebilir"

Antrenmanlara geri dönen ve 6 yaşından bu yana tekvando sporuyla ilgilenen 14 yaşındaki Gazal el-Karnaz, "Çocukluğumdan beri tekvandoyu seviyorum ve düzenli olarak yapardım. Ancak savaş her şeyi tamamen durdurdu. Geri dönmeye karar verdiğimde kulüp, antrenman salonu, takım ve bana yardımcı olabilecek kaynakların hiçbirini bulamadım. Yine de enkazların arasında antrenman yapmak anlamına gelse bile geri dönmeye karar verdim. Hayalim bir şampiyon olmak ve Filistin'i temsil etmek. Böylece dünya, Gazze'den bir kız çocuğunun karşılaştığı tüm zor şartlara rağmen yıkılmış evlerin enkazları arasından hayalini gerçekleştirebileceğini görebilir" diye konuştu.

Spor kuruluşlarına ve ilgili kurumlara koruyucu ekipman ve uygun bir antrenman salonu sağlanması çağrısında bulunan Gazal el-Karnaz, "Destek almayı, koruyucu ekipmanların ve bir spor salonunun bize sağlanmasını umuyoruz. Gerekli kaynaklar olmadan ilerleyemeyiz veya performansımızı geliştiremeyiz. Antrenman yapmaya devam etmek ve sonunda şampiyonalara katılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı