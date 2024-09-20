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Eskişehir'de Gaziler Günü Kutlamaları Sportif Aktivitelerle Renklendi

Eskişehir'de Gaziler Günü Kutlamaları Sportif Aktivitelerle Renklendi
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Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında gaziler ve huzurevi sakinleri, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda çeşitli sportif aktiviteler gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Orhan Bayraktar, etkinliklerin amacının gazilerin kimliklerini ifade edebilmesi olduğunu belirtti. Katılımcılar, spor yaparak eğlenceli vakit geçirerek bu özel günü anmanın mutluluğunu yaşadı.

Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle gazilerin ve huzurevi sakinlerinin katılımıyla Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda eğlenceli sportif aktiviteler düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü, dün Eskişehir'de gerçekleştiren birçok program ile dolu dolu kutlandı. Programlar, sabah saatlerinde başladı ve gün boyunca devam etti. Bu çerçevede, saat 15.00'da da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda çeşitli sportif aktiviteler gerçekleştirildi. Gazilerin katılım sağladığı aktiviteler sırasında renkli anlar yaşandı. Eskişehir Aile ve Sosyal Politilar İl Müdürlüğü yetkilileri ve Maide Bolel Huzurevi sakinlerinin de yer aldığı etkinlikte eğlenceli vakit geçirildi.

"Gazilerimiz ve huzurevi sakinlerimizle sportif faaliyetler yapıyoruz"

Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Orhan Bayraktar, "19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle şehrimizdeki tüm gazilerimizle sabah birçok etkinlik yaptık. Önce çelenk sunma töreni, akabinde güzel bir kortej. Tüm şehrimizin paydaşlarından yaklaşık 500 yüz kişinin eşlik ettiği büyük bir kortej şehitlikte gerçekleşti. Akabinde burada da gazilerimiz ve huzurevi sakinlerimizle sportif faaliyetler yapıyoruz. Tabii buradaki temel amacımız toplumun içerisinde var olan gazilerimizin kendi kimliklerini çok daha rahat ifade edebilmesi. Bir gazimizin cümlesiyle ifade etmek gerekirse, 'gazi vatan demektir' kavramını daha da yoğunlaştıracak faaliyetlerle çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz"

Etkinliğe katılım sağlayan Ahmet Çil, "Burada sosyal etkinliklere katılıp eğleniyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Mutlu oluyoruz. Hem spor yapıyoruz hem de vakit geçiyor. Bu, Gaziler Günü çerçevesinde yapılan bir etkinlik olduğu için daha anlamlı. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bohça oynuyoruz, bayağı zevkli"

Maide Bolel Huzurevi sakinlerinden 64 yaşındaki Fevzi Pala ise, şunları söyledi:

"Bohça oynuyoruz. Biz bunu daha önceden halı sahada oynuyorduk. Aslında kum sahada oynanıyor. Huzurevine girdiğimiz zaman orada başladık. Takım varmış. Geçen sene Antalya'ya gittik. Eskişehir'de grup birincisi olduk. Zevkli. Bu etkinlikte katkısı olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri de sağ olsunlar. Bakalım, kimin yeneceği belli değil." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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