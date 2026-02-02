Face Dergisi'nin yeni sayısında kapak konuğu Gaziantep Valisi Kemal Çeber oldu,

Face Dergisi'nin yeni sayısında kapak konuğu, Kemal Çeber oldu. Vali Çeber, Gaziantep'in tarihsel birikiminden sanayi gücüne, girişimci ruhundan marka şehir vizyonuna uzanan dönüşüm sürecini değerlendirdi.

Gaziantep merkezli yayın hayatını sürdüren Face Dergisi, yeni sayısında kentin vizyonunu ve geleceğe dair hedeflerini, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile gerçekleştirdiği özel kapak röportajıyla okurlarıyla buluşturdu.

Röportajda Gaziantep'in binlerce yıllık kültürel mirasını değerlendiren Vali Çeber, şehrin çalışkan, mücadeleci ve üretken yapısının bu tarihsel birikimin doğal bir sonucu olduğuna dikkat çekti. Gaziantep'in sanayi, ticaret ve girişimcilik alanlarında ortaya koyduğu güçlü duruşun, kenti Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri haline getirdiğini vurguladı.

Gaziantep'in "marka şehir" yolculuğunda önemli bir noktada bulunduğunu ifade eden Çeber, bu kimliğin doğru stratejiler ve ortak akılla desteklenmesi halinde şehrin gelecekte çok daha ileri bir konuma taşınacağını belirtti. Kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliğinin önemine de değinen Çeber, Gaziantep'in Türkiye için örnek bir şehir modeli sunduğunu dile getirdi.

Röportaja ilişkin değerlendirmede bulunan Face Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şafak Salıcı, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'e samimi paylaşımları ve içten anlatımı dolayısıyla teşekkür etti.

Salıcı, "Gaziantep; tarihi, üretim gücü ve insan kaynağıyla Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri. Valimizin röportajda da altını çizdiği gibi bu şehir, yalnızca sanayisiyle değil; kültürü, girişimci ruhu ve güçlü kardeşlik iklimiyle de çok özel bir karaktere sahip. Face Dergisi olarak Gaziantep'in bu çok katmanlı yapısını, şehri yöneten ve vizyon ortaya koyan isimlerin anlatımıyla okurlarımıza aktarmayı önemsiyoruz. Valimize dergimize gösterdiği ilgi ve içten değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Birbirinden özel konu ve konukların yer aldığı Face Dergisi'nin yeni sayısı; alanında uzman yazarların değerlendirmeleri, güncel dosya başlıkları ve zengin içeriğiyle okurlarıyla buluştu. - GAZİANTEP