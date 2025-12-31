GTB başkanlarından yeni yıl mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

2026 yılına girerken tüm insanlık için barış, huzur ve kardeşlik temennilerinde bulunan GTB Başkanları, "Yeni bir yıla girerken, ortak hedefler doğrultusunda geleceğe umut ve kararlılıkla bakıyoruz. 2026 yılının; başta gönül coğrafyamız olmak üzere tüm dünyada barışın, huzurun ve insan onuruna yakışır bir yaşamın hakim olduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Savaşların, acıların ve gözyaşlarının son bulduğu; kardeşliğin ve ortak insani değerlerin güç kazandığı bir dünya en büyük arzumuzdur. Güçlü, müreffeh ve istikrarlı bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda, üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Gaziantep olarak, ülkemizin kalkınmasına ve geleceğine katkı sunmak adına üretim, emek ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin yeni yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP