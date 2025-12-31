Haberler

GTB başkanlarından yeni yıl mesajı

GTB başkanlarından yeni yıl mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GTB Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanları, 2026 yılına dair barış, huzur ve kardeşlik temennilerinde bulunarak, Gaziantep'in Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunma kararlılığını vurguladılar.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

2026 yılına girerken tüm insanlık için barış, huzur ve kardeşlik temennilerinde bulunan GTB Başkanları, "Yeni bir yıla girerken, ortak hedefler doğrultusunda geleceğe umut ve kararlılıkla bakıyoruz. 2026 yılının; başta gönül coğrafyamız olmak üzere tüm dünyada barışın, huzurun ve insan onuruna yakışır bir yaşamın hakim olduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Savaşların, acıların ve gözyaşlarının son bulduğu; kardeşliğin ve ortak insani değerlerin güç kazandığı bir dünya en büyük arzumuzdur. Güçlü, müreffeh ve istikrarlı bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda, üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Gaziantep olarak, ülkemizin kalkınmasına ve geleceğine katkı sunmak adına üretim, emek ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin yeni yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Mehmet Akif Ersoy'un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı

İtirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Dua Lipa, gittiği maça damga vurdu

Dün geceye damga vuran görüntü! Herkes şoke oldu
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Yıldız futbolcudan yıllar sonra gelen Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattı

Yıldız isimden bomba Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında...