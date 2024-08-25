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Gaziantep'te Tarihi Çarşılar Turist Akınına Uğruyor

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Gaziantep'in simgesi konumundaki tarihi çarşılar hafta sonu yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor. Gaziantep, köklü tarihi, doğal güzellikleri, gastronomideki ünü ve kültür turizmindeki potansiyeli sayesinde her zaman ziyaretçilerin en gözde merkezlerinden biri olmuştur. Son yıllarda turizmde yaşanan hareketlilik, Gaziantep'in turistler tarafından ilgi görmesini sağlamıştır.

Gaziantep'in simgesi konumundaki tarihi çarşılar hafta sonu yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kültür ve turizm kentlerinden Gaziantep'in yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görmesi yüzleri güldürüyor. Köklü tarihi, doğal güzellikleri, gastronomideki ünü ve kültür turizmindeki potansiyeli sayesinde her zaman ziyaretçilerin en gözde merkezlerinden olan Gaziantep, özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Son yıllarda inanç ve kültür merkezi haline gelen, tarihi dokusu ve yapılarıyla turistlerin uğrak mekanı olan Gaziantep'te, turizmde son yılların en hareketli günleri yaşanıyor.

Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra turizmde gerileme yaşanan Gaziantep'te bu yıl yaşanan turist hareketliliği yüzleri güldürdü. Dünyanın birçok ülkesinden gelen yabancı turistler ile yerli turistlerin yoğunluğu dikkat çekti. Kültür turizminin önemli merkezlerinden olan ve gastronomi alanı başta olmak üzere tarihi kalesiyle, hanlarıyla, saraylarıyla, müzeleriyle yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazanan Gaziantep, bu hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen binlerce turist tarihi kale çevresindeki mekanları ziyaret etti. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren turistler rehberlerinden de bölge hakkında bilgiler aldı.

Kentte bulunan çok sayıda müzeyi ziyaret eden turistler, bölgedeki tarihi mekanlara ise hayran kaldı. Kente gelenler, alanında dünyanın sayılı müzelerinden olan Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan taban mozaiklerinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi, tarihi hanları ve Bakırcılar Çarşısı ile kentin eşsiz mutfağına ait tatların satıldığı Almacı Pazarı'ndan alışveriş yapabiliyor.

Turistlerin kente ilgi göstermesi, kale çevresinde satılan turistik eşyaları satın alması esnafın yüzünü güldürüyor. En çok geleneksel kültüre hitap eden yemeniler, bakır eşyalar, kente özgü Antep fıstığı, baklava, katmer, kuruyemiş ve kurutmalık ürünler büyük ilgi görüyor.

Gaziantep'i gezmeye gelen ziyaretçiler, Gaziantep'e gelmekten dolayı çok mutlu olduklarını ve Gaziantep'in tarihi çarşıları ve hanları başta olmak üzere müzelerinin mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini dile getirdiler.

Turist yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf, yerli ve yabancı turist yoğunluğunun işlerine yansıdığını ifade ettiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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