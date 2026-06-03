Gaziantep'te siber güvenlik tehditleri ve çözüm yolları konuşuldu

Gaziantep'te, "Siber Güvenlikte Güncel Tehditler ve Çözümler" bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, siber saldırılar, kişisel verilerin korunması ve nitelikli insan kaynağı ihtiyacı ele alındı.

Gaziantep Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Özdurak, siber güvenlik alanında yaşanabilecek daha büyük sorunların önüne geçebilmek için kurumların ve bireylerin bilinçlenmesi gerektiğini belirtti. Özdurak, gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekerek, siber tehditlere karşı farkındalığın artırılması gerektiğini söyledi.

Toplantıda söz alan Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan ise dünyada siber savaşların artık önemli bir güvenlik unsuru haline geldiğini ifade etti. Elektronik harp ve siber savaş kavramlarının günümüzde devletlerin güvenlik politikalarında önemli yer tuttuğunu belirten Alkan, güçlü bir siber savunma için nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

"Siber güvenlik gücüne ihtiyacımız var"

Türkiye'nin siber güvenlik alanında daha güçlü bir savunma kapasitesi oluşturması gerektiğini vurgulayan Alkan, "Devletimizin ve kurumlarımızın güvenliğini sağlayacak siber güvenlik gücüne ihtiyacımız var. Kişisel verilerin korunması büyük önem taşıyor. Siber saldırılarla mücadele edebilmek için insan kaynağımızı ve teknik kapasitemizi artırmamız gerekiyor" dedi.

Yaklaşık 20 yıldır siber güvenlik alanında eğitim faaliyetleri yürüttüklerini belirten Alkan, gençlerin bu alana yönlendirilmesi amacıyla yaz ve kış kampları düzenlediklerini söyledi. Alkan, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında her ay farklı bir ilde üniversite öğrencilerine yönelik eğitim kampları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Siber güvenlik, yönetimlerinin ve kurumların öncelikli gündem maddelerinden"

Bilgi Güvenliği Derneği'nden Oğuz Yılmaz da siber güvenliğin artık yalnızca bilgi işlem birimlerinin değil, şirket yönetimlerinin ve kurumların öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldiğini belirtti. Siber olaylara müdahalede zaman faktörünün kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Dünyada artık bir tehdidin fark edilmesine kadar geçen süre ve tehdide cevap verilene kadar geçen süre önemli yönetim metrikleri olarak kabul ediliyor. Bu konu sadece teknik ekiplerin değil, kurumların ve ülkelerin ekonomilerini de doğrudan etkiliyor" diye konuştu.

Ortalama bir siber ihlalin tespit edilmesinin 241 gün sürdüğünü ifade eden Yılmaz, bu sürenin kurumlar açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirterek, erken tespit ve hızlı müdahale kapasitesinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı