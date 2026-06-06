Kalay ustalarının 100 dereceyi bulan sıcaklıklarda zorlu ekmek mücadelesi

Yaz sıcaklıklarının etkisini artırdığı Gaziantep'te, tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda kalaylama işi yapan ustalar, zaman zaman yaklaşık 100 dereceyi bulan zorlu çalışma şartlarına rağmen mesailerini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte, Gaziantep'in tarihi ve kültürel mirasının önemli parçalarından biri olan Bakırcılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren ve ocaklardan çıkan yoğun ısıyla karşı karşıya kalan kalay ustaları, zaman zaman 100 dereceye varan sıcaklık altında çalışarak vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ediyor. Bakır kapların sağlıklı ve uzun ömürlü kullanılabilmesi için kalaylama işlemini gerçekleştiren ustalar, hem geleneksel mesleği yaşatmak hem de geçimlerini sağlamak için sıcak havaya aldırış etmeden ateş başında yoğun mesai harcıyor.

"Ocağın başına geçtiğimizde sıcaklık en az 60-70 dereceyi buluyor"

32 yaşındaki kalay ustası Cahit Çalı, çocuk yaşlardan bu yana mesleğin içinde olduğunu belirterek yaz aylarında çalışma şartlarının daha da zorlaştığını söyledi. Çalı, "Bu işin içindeyiz, 7-8 yaşlarından beri kalaycılıkla uğraşıyoruz. Havalar ısındı, zorlu süreç başladı. Dışarıda hava sıcaklığı 30 dereceyse, ocağın başına geçtiğimizde içeride sıcaklık 60-70 dereceyi buluyor. Bu da bizi biraz zorluyor. Zorlanıyoruz ama yapacak bir şey yok. Bileğimizin gücüyle ekmek paramızı kazanmaya çalışıyoruz. Sıcak bastırınca işler daha da zorlaşıyor. Havalar daha da ısındığında bu sıcaklık yükseliyor. Hatta 100 dereceyi gördüğü zamanlar bile oluyor. Bunun bir alternatifi yok. Ocak sıcak, her taraf sıcak. Alıştık artık. Dışarıdan gelen bir kişi içeri girdiğinde 2-3 dakika duramaz ama biz burada 12 saat çalışıyoruz. Şu an talep çok. Lokantalardan olsun, yeni bakır ürünler çıktığında olsun sürekli iş geliyor" dedi.

"Bakırı kalaylayarak daha sağlıklı kullanılmasını sağlamaktır"

Kalaycılığın sağlığa faydalarını anlatan usta Çalı, "Kalaycılığın amacı bakırı kalaylayarak daha sağlıklı kullanılmasını sağlamaktır. Bakırın sürekli kalaylı olması gerekir. Aksi halde sağlık açısından sorun oluşturabilir. Örneğin burada gördüğünüz beyran tabakları iki-üç ayda bir geliyor. Çünkü sürekli ateşe girip çıkıyorlar. Bu yüzden düzenli olarak kalaylanmaları gerekiyor. Evlerde kullanılan bakır kaplar, kazanlar ve diğer ürünler için de aynı durum geçerli. Sağlık açısından bakır ve kalay oldukça önemlidir. Kalay, bakırın güvenli şekilde kullanılmasını sağlar ve mikropların barınmasını engeller. Fiyatlar ise yapılan işe göre değişiyor. 50 liraya kalaylanan tabak da var, 100 liraya olan da var, bin liraya kalaylanan büyük kazanlar da var. Yani fiyat, malzemenin büyüklüğüne ve durumuna göre değişiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı