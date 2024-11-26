Gaziantep'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Basın Açıklaması

(GAZİANTEP) - Gaziantep Demokratik Kadın Platformu çatısı altında bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında basın açıklaması yaptı. Açıklamada, hem Türkiye'de hem dünyada kadınların haklarına yönelik saldırıların arttığı, buna karşılık kadın mücadelesinin de güçlenerek devam ettiği vurgulandı.

Gaziantep'te gerçekleştirilen basın açıklamasında, İran'dan Hindistan'a uzanan örneklerle otoriter rejimlerin kadın bedenine yönelik baskılarına dikkat çekildi. İran'da Masha Amini'nin ölümünün ardından büyüyen protestolar ve Hindistan'da bir kadın doktorun tecavüz edilerek öldürülmesi sonrası yapılan kitlesel eylemler, kadınların mücadelesine örnek gösterildi.

Açıklamada, kadına yönelik şiddetin münferit olaylar değil, politik bir mesele olduğu vurgulandı.

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi ve 6284 sayılı kanunun etkin uygulanmaması nedeniyle kadınların korunmasız bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Kadın cinayetleri münferit değil politiktir" sloganıyla, hükümetin erkek egemen politikalarının şiddeti beslediğine işaret edildi. Kadın emeğinin giderek daha fazla sömürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'de kadın işsizliğinin en yüksek seviyelerde olduğu, kadınların güvencesiz ve esnek çalışma koşullarına mahküm edildiği belirtildi. Ekonomik kriz ve artan vergilerin kadınları daha da yoksullaştırdığı ifade edildi.

"Haklarımız İçin Mücadeleye Devam"

Eylem sonrası konuşan Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, iktidarın kadına yönelik şiddetle mücadelede yetersiz kaldığını belirterek, kadınların eşit ve özgür bir yaşam mücadelesini sürdüreceğini vurguladı. İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar uygulanması gerektiğini ifade eden Karaca, kadınların yaşadığı can korkusunun asıl sorumlusunun iktidar olduğunu söyledi.