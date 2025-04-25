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Gaziantep'te Cuma Namazı Sonrası Yağmur Çiftçilerin Umutlarını Yeşertti

Gaziantep'te Cuma Namazı Sonrası Yağmur Çiftçilerin Umutlarını Yeşertti
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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Cuma namazı sonrası gerçekleşen sağanak yağış, kuraklıkla mücadele eden çiftçiler için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, yağışların ekinler için adeta 'can suyu' niteliğinde olduğunu belirtti.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Cuma namazı sonrası etkili olan sağanak yağış, ilçede sevinçle karşılandı. Yaklaşık 20 dakika süren yağmur, özellikle kuraklık nedeniyle zor günler geçiren çiftçilerin umutlarını yeşertti.

Yavuzeli Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, yağışların ekinler için adeta "can suyu" olduğunu belirtti. Sakar, "Uzun zamandır beklenen yağışlar nihayet geldi. Bu yağmur ekinlere çok iyi geldi. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi çiftçimizi oldukça zor durumda bırakmıştı. Ancak bugünlerde etkisini gösteren yağışlarla birlikte ürünler adeta yeniden can buldu" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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