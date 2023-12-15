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Gazi Yarı Maratonu için bazı yollar trafiğe kapanıyor

15 Aralık 2023 15:56 Güncelleme: 15:58 Abone Ol

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gaziantep Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu için şehir içinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.