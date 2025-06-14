Gazi Astsubay Ferhat Akgül, Sünnet Düğününü Jandarma'nın Yıl Dönümünde Kutladı

Aydın'da görev yapan ve 3 kez yaralanmasına rağmen çok sevdiği mesleğinden vazgeçmeyen Gazi Astsubay Üstçavuş Ferhat Akgül, iki oğlunun sünnet düğününü Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümüne denk getirerek iki anlamlı günü bir arada kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

Mardin ve Bingöl'de yürütülen terörle mücadele operasyonlarında üç kez yaralanan ve akciğerinin bir kısmını kaybeden 44 yaşındaki Gazi Astsubay Ferhat Akgül, uzun süren tedavi süreçlerinin ardından görevine dönerek mesleğini aynı özveriyle yapmayı sürdürüyor. 2016 yılında 'Devlet Övünç Madalyası' ve 'Gazi Beratı' ile onurlandırılan Akgül halen Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapıyor.

Teşkilata olan bağlılığını her fırsatta dile getiren Akgül, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. 7 yaşındaki oğlu Mithat ve 4 yaşındaki oğlu Murat için düzenlediği sünnet törenini, Jandarma'nın yıl dönümü ile birleştirerek bu özel günü unutulmaz kıldı.

Jandarma araçları eşliğinde konvoy düzenlendi

Sünnet konvoyuna İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de katılırken, davetliler jandarma araçları eşliğinde şehir turu atarak salona ulaştı. Akgül'ün eşi Gülşah, kızı Sude ve sünnet olan oğullarıyla birlikte katıldığı kutlamada hem duygusal hem de renkli görüntüler yaşandı. Ailesi ve tüm sevenleri ile birlikte iki özel günü bir arada kutlayan Gazi Astsubay Akgül'ün mutluluğu gözlerinden okundu.

Gazi Astsubay Üstçavuş Ferhat Akgül, "Hem çocuklarımızın bu mutlu günlerini hem de mensubu bulunduğum Jandarma Teşkilatı'nın 186. yıl dönümünü bir arada kutlamaktan dolayı çok mutluyum. Gazi Astsubay olarak bu özel iki günü bir arada yaşamak istedik. Allah'a şükürler olsun ki bugün bize nasip oldu. Jandarmamızı çok seviyoruz, kutlu ve mutlu günü mübarek olsun. Aydın il Jandarma Komutanımız Albay Ali Naci Aldemir'e şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsun sünnet konvoyumuza jandarma personellerimiz de eşlik etti. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadıkları için başta İl Jandarma Komutanımız ve mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm sevenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN